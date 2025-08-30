聯副／李渝《溫州街的故事》新書分享會

由聯合文學出版社主辦、國立台灣大學中文系合辦，李渝《溫州街的故事》新書分享會，將於9月6日（六）下午2點30分在台北市溫州街「臺靜農人文會館」舉辦，周昭翡（聯合文學總編輯）主持、楊佳嫻（清華大學中文系副教授）主講，與會嘉賓：劉正忠（台大中文系教授兼主任）、梅家玲（台大中文系特聘教授）。免費活動，歡迎參加，線上報名：https://reurl.cc/DOqANe或電洽02-27666759韋小姐。（桂樨）

琅琅悅讀 Google News