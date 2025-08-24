陳宛茜／【聯合報文學大獎特刊】「淘金者們」的告白

每年夏季，七位評審，一場祕密會議──至今已邁入第十二屆的聯合報文學大獎，表彰力求突破的書寫、深刻的關懷、筆耕不輟的意志。歷年評審如何遴選實至名歸的得主，藉文化記者陳宛茜專文訪談，一窺他們怎麼看待這份評選的重任，在資訊爆炸的當今世代，篩出文學的黃金精神……

陳義芝。（圖╱本報新聞資料庫）

▋陳義芝：資訊爆炸的時代，感謝文學獎為讀者沙裡淘金

詩人陳義芝擔任《聯合報》副刊主任時，主張台灣徵文式的文學獎太多，應當有新型態的文學獎。聯合報文學大獎雖非在他任內創辦，他卻是關鍵的發想者和推手。他也擔任了四次聯合報文學大獎的評審，並曾入圍大獎。

「文學獎的意義是肯定文學的價值，而媒體辦文學獎是要發揮最大的社會效益。」陳義芝回憶，《聯合報》在1976年領先各報開辦「聯合報短篇小說獎」，之後陸續增加新詩、散文獎項，1994年正式改名為「聯合報文學獎」。在文學的黃金年代，聯合報文學獎和中國時報文學獎利用媒體的力量推動文學發展，當時只要得了兩大報文學獎，一舉成名天下知。

在愈來愈多單篇徵文式的文學獎出現後，陳義芝認為「一個社會的文學表現，應該要老中青一起完成、一起創作」，主張舉辦針對單書的文學獎。2014年，聯合報文學獎正式轉型為聯合報文學大獎，將徵文式文學獎改為推薦制文學獎。每屆找七位評審，各自推薦一位作家，參選作品包含三年內近作和代表作。過程保密，得主是在評審會議結束後接到得獎通知，才知道自己竟是參選者。

「《聯合報》領先各報舉辦文學獎，又率先轉型舉辦全新型態的文學獎。」陳義芝指出，聯合報文學大獎並非作家自薦，既帶著成就獎的況味，又鼓勵仍在創作的人；像是在國家文藝獎之外，「多一個民間的終身成就獎」。

聯合報文學大獎不限文類，但舉辦十二屆迄今，新詩得主僅陳育虹一位，散文得主僅陳列、劉克襄兩位。陳義芝坦承，累積四屆評審經驗，他確實對「文類混在一起」有所懷疑。「懂小說的人未必讀詩。」他透露，好幾次發現評審在會議上談到詩人和詩集，便會略過不提。他曾擔任香港的紅樓夢文學獎評審，要求每位評審都要對每本入圍作品發言，不管支持或不支持。

本屆聯合報文學大獎得主阮慶岳寫作多年，但陳義芝透露，擔任副刊編輯時沒約過他的稿。因為得了獎，他把《銀波之舟》找來看，發現阮慶岳寫家族記憶很厲害，又把他的其他作品拿出來「補課」。 「在紙本書沒落、資訊爆炸、文學不容易聚焦的時代，還好有文學獎幫我們沙裡淘金，找到好作品。」他感謝文學獎的存在。

王德威。（圖╱本報新聞資料庫）

▋王德威：我們必須開始召喚網路作家

聯合報文學大獎迄今共十二屆，中研院院士王德威幾乎無役不與。觀察這十二屆得主，他認為聯合報文學大獎最明顯的是「世代交替」。從一開始的陳列、王定國，到最近這幾屆的六年級生甘耀明、童偉格，「世代交替愈來愈清楚」。

雖是評審常客，王德威認為每屆「總是讓人有意外的驚喜」。他細數近年得主，認為寫白色恐怖「沒人寫得過童偉格」，把人性提升到宗教的層次，「不必每次都哭天搶地」。得獎作《拉波德氏亂數》筆法小說和散文敘事交錯，作者廣泛閱讀西方文學後、將之附會於台灣文學脈絡中，他讀完震撼，認為「大陸作家寫不出來」。

而阮慶岳則是「寫出台灣精神文明的欠缺和渴求」，這麼多年來也只有他能把宮廟文化寫得如此深入，台灣文化的主體性自然顯現，「跟黨國無關」。鍾文音寫《別送》幾十萬字，嘮嘮叨叨卻非常細緻，寫熟齡、看護問題，既有社會議題性，也寫出現代人精神層面的匱乏；雖是小說、讀起來又像散文，風格雜糅別具特色。而甘耀明的文字往往予人視覺畫面的震撼，是說故事的能手

「聯合報文學大獎拒絕制式化的作者。」綜觀這十二屆得獎作品，王德威指出，主題涵括了原民、自然書寫、長照、白色恐怖、台灣歷史、家族記憶等，但都不是以制式的手法呈現，洋溢突破的創意。他認為，相對於其他華語地區，台灣文學的實驗精神和包容都是最成熟的。「作家不拘於形式、評審也應該不拘於文類。」正因聯合報文學大獎不拘文類，反而讓他期待「更多形式的實驗」。

但王德威也指出，聯合報文學大獎女性得主、詩人得主都偏少。他今年為此特別推薦女詩人零雨，希望提醒詩人的貢獻。

談到文學獎對現代讀者的意義，王德威認為，聯合報文學大獎擁有一種「儀式感」，維持大傳統的機制、延續對文學的敬重與文化的傳承，跟大眾化文學作出明顯區隔，「儀式性的本身便值得敬重」。而和徵文式的文學獎相比，聯合報文學大獎的評審總是傾盡全力為推薦的作品辯護、說服其他評審，討論的深度讓其他文學獎看不到車尾燈。

「也許最偉大的作家，正藏在網路文學之中。」王德威也認為，文學大獎必須重視網路文學。「因為有了網路，才能培養愈來愈多的寫手。」他謙稱如今所謂的專家學者可能都是「後知後覺的文學讀者」，如2021年大陸橫空出世的小說家陳春成，本是一名在福建泉州的工程師，在網路上寫作後被挖角變成紙本書，《夜晚的潛水艇》成為疫情時代的當紅暢銷書。他讀完也為其文字的精緻與丰采折服，「茫茫的網路世界裡有偉大的寫手，我們必須開始召喚他們」。

向陽。（圖╱本報新聞資料庫）

國藝會董事長、詩人向陽認為，聯合報文學大獎是台灣最獨特的文學獎，「找不到類似的文學獎」。它迥異於傳統文學獎，評選作品有近作、代表作，「近作是美學表現，代表作則象徵影響力」；既關注作家的爆發力，也照顧創作的延續性；既重視近年表現，也不忽略長遠成就，在台灣眾多文學獎中獨樹一格，「有點像是小型諾貝爾獎」。

「一個獎項能不跟其他獎項雷同，久而久之就會影響一個時代的文風。」向陽認為，聯合報文學大獎的獨特性，讓它和眾多徵文式文學獎區隔出來。「它不是一個創作『比賽』」，新人不容易得到此獎，得主多為四十歲到六十歲的中壯世代，得獎後依然持續創作，「會是未來文壇重要的大家」。文學獎的影響力往往要累積十年、二十年才看得出來，十二歲的聯合報文學大獎，影響力逐漸顯現。

聯合報文學大獎的詩人得主目前僅一位，身為詩人的向陽表示「遺憾又莫可奈何」。他分析，一本詩集的寫作時間往往多於散文和小說，而詩集在市場的能見度較低、影響力也不容易彰顯。聯合報文學大獎，每屆評審陣容其實兼顧詩人、散文、小說家與評論學者，只是多數評審對於小說的熟悉度，往往比詩人和散文家多一點。

向陽認為，數位文學會是這個時代共同的潮流，但數位傳播的速度雖快，「出現重要的文學家還需要時間」。他舉1990年代崛起的網路作家為例，有多少現在還持續創作？文學的載體會不斷改變，但文學本質如創新、領先社會的思想永恆不變，而文學的創造力與持續力，他認為目前看來還是在傳統文學領域比較容易保持與彰顯。

盧郁佳。（圖╱本報新聞資料庫）

作家盧郁佳是聯合報文學大獎最年輕的評審之一。她指出，國內文學獎多數針對單篇，「鼓勵你入行，但在職不加以考核」。這種單篇輕量化的文學競賽有多種優點：擴大投稿參與，工作人員與評審團工作量較輕，經費壓力較小，給予新人一獎成名的曝光行銷，鼓勵創作、廣開言路。然而當各縣市文化局、機構、企業競相舉辦兼具公益行銷的文學獎，有些漸漸與徵文活動混淆，更因本輕利厚，「高額獎金與名聲光環等外在酬賞，有時會壓倒內在動機，反客為主成為唯一目的」，參賽者的目標未必是文學本身。

聯合報文學大獎、台北書展大獎、台灣金典獎針對單書給獎，她認為應該是「回應文學獎長久的痛點」。而聯合報大獎除了針對單書，還要求近期持續創作，三年內有中文新作出版者，在同儕評審推薦下競選。她認為這種給獎方式「拋棄大眾文學獎、亮眼新秀、現象級IP等發燒話題，選擇為從業者一生的創作長跑施加壓力」。宛如在深夜的河堤或操場，在創作者耳邊用幾乎聽不見的聲音打氣：「加油，不要怕寫了沒有人看，我在看呢。」在漫長的馬拉松途中，為作家們送來了支持的氧氣。

「作家見報發現自己入圍，應該都會吃驚。」盧郁佳認為，聯合報大獎採取祕密推薦，公布入圍前，沒人知道評審是哪些人。這種設計能減少評審的人情壓力，而應該入圍得獎，卻抗拒報名的作家，也會因此強迫入圍、得獎。設計的用意是防弊、避免操縱，搭配評審團的高流動、不可預測，保持評審獨立。

演算法、人工智慧、內容平台排行榜，在在改變讀者的喜好，也改變作家的思維、文風。「作家更善於追逐流量了，作家更深刻孤獨內省了……這是每個時代都會遇到的挑戰。」盧郁佳認為，每個媒體都必須押注，「是要追高賣低，或持守某種初衷」。聯合報文學大獎的設計，表達了它願意參與創造一個時代環境──不要浮誇、不要說謊、不要貪婪於不應得的利益、不看一時成敗、要替未來的下一代人著想、要對得起自己的良心，「我尊敬這樣的選擇」。