沈珮君／台灣經濟的活電腦、苦行僧

推薦書：葉萬安《為台灣經濟奮鬥一生：葉萬安百齡回顧》（天下文化出版）

▋獻身這塊土地將近八十年

葉萬安先生的百齡回憶錄出版了，為台灣經濟史的拼圖加上了重要的一塊。「青青子衿，悠悠我心」，他還是一個大學生時，就立志要為窮困的國家作「經濟研究」，這一研究就到了一百歲。孔子自述「發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至」，這也正是萬老的寫照。

葉萬安，萬老，三十歲即被長官、同事恭稱「老」，比中華民國略小幾歲，他獻身、扎根台灣這塊土地，將近八十年。

「老」，早年作為一種對人的尊稱，未必指生理年齡，有時是對其出身或權位、財富的一種錦上添花，而當年才三十歲出頭的青年葉萬安，孑然一身，自上海來台工作，並沒有顯赫職務，同事尊其為「老」，只剩一種可能性，是對他所展現的品德、智慧、專業，油然生起的敬意。

我初識萬老，是在「國史館」辦的民國史論壇，他是聽眾，八十多歲。我後來又屢在《經濟日報》辦的各種財經論壇，看到他高大的身影，他也都是聽者。「終身學習」是他的座右銘之一，奉行不渝。我最後一次在公開場合看到他，是在大直「七海文化園區」舉行的台灣經濟論壇，他是講者，拿著兩支登山杖，以北歐健走的方式划入場中，演講時PowerPoint故障，我正替他著急，他毫不在意，侃侃而談，行雲流水（包括數字都不錯），聲如洪鐘（震動全場），完全不受影響。當時他大病初癒，已九十五歲。

▋台灣經濟發展的幕後推手之一

財經界稱萬老「台灣經濟的活字典」，看了他的百齡回憶，我才知道這是前經濟部長趙鐵頭（耀東）給他的封號。我尊他為「台灣經濟的活電腦」，因為他對經濟數字、年代、史料信手拈來，而他居然不會用電腦，這不就是活生生的電腦嗎？

這個「活電腦」並不是憑藉天生記憶力驚人，而是每天工作十二小時以上，他所經歷、經手的當然刻骨銘心，而那些所謂的數字、統計，對他都是活跳跳的，是各種來龍去脈的因因果果，有其應然與必然，不須死記。

他不僅是台灣經濟從國民人均年所得不到一百美元（日均不到三角美元）到經濟起飛的見證人，而且是參與者、規畫者、執行者。他是我深深敬佩的尹仲容先生的部屬，而且在尹先生去世之後，秉承尹先生「不怕多做多錯」的精神，在公職部門蹈厲奮發，他的直屬長官王作榮說他「一個人抵三個人」──這話也曾經是尹仲容長官形容尹仲容的。

萬老長期位居幕後，一般人未必知道他，本書可以讓人見到他在台灣經濟「自由化，國際化，制度化」過程中奮力的身影，說他是推手之一，毫不為過。台灣從計畫經濟到自由經濟，現在看來是理所當然，其實自五○年代末期尹仲容時代開始推動，到九○年代始成集體共識，可見不易，葉萬安是其中的「苦行僧」之一。

萬老堅毅，他認為應行、可行的事，絕不輕易放棄。譬如，當年仍有「多子多孫多福氣」的觀念，家家戶戶生五到十個孩子，稀鬆平常，台灣人口呈幾何級數增加，經濟成長再快，都跟不上人口成長，他在擬定經濟計畫時，認為應該節育，但奉行「國父遺教」的袞袞諸公厲聲反對，萬老作為經濟幕僚非常沮喪，但始終不放棄，在李國鼎指點下，透過管道，請到國父兒子孫科回來演講，一錘定音，這才解套。而孫科因此送他一幅恭錄國父談話的墨寶：「吾心信其可行，雖移山填海之難，終有成功之日。」這段話充分昭顯萬老的行事風格。

萬老耿直，他絕不含糊其辭，他也看不起這樣的人，他更不齒會扭曲事實的人。他用經濟數字挑戰過總統李登輝、陳水扁、蔡英文，並直斥他們「說謊」、「總統府真已成炒股及說謊中心」。

他在威權時代，也挑戰過總統蔣經國。七○年代，台灣連續遭遇兩次石油危機，國際油價暴漲，蔣經國唯恐油價上漲，造成國內物價波動，影響民生，極力壓抑國內油價，但物價反而因為預期心理，不斷飆升，更是造成市場不安，萬老以數據圖表建議蔣經國如實反映油價，以免短痛變長痛。蔣經國聽懂了，從善如流。

他在近百歲時仍常常投稿給《聯合報》「民意論壇」，其中一篇駁斥台積電創辦人張忠謀的「政府不甘投資台積電」論，萬老以自己追隨李國鼎近五十年的親歷者還原歷史，寫了一篇擲地有聲的「我質疑」，詳述李國鼎及財經閣員如何排除萬難，替台積電籌措資金，而且前後任行政院長孫運璿、俞國華從創立工研院、創辦台積電的殫精竭慮，在在可見即使當時各界對半導體產業一片不看好（立委反對，民間企業不想投資）的情形下，政府勇往直前，並完全信任張忠謀，放手支持這個新創企業，現在看來仍是不可思議的傳奇，這怎麼會是張忠謀所說的「政府心不甘、情不願投資」？

▋九十八歲出新書，向尹仲容致敬

萬老還曾跟我透露，張忠謀答應自美回台任職工研院院長，但他要求的美式月薪，實非工研院所能負擔，工研院董事長方賢齊無奈地跟俞國華報告，俞國華立刻慨允從自己行政院長的特支費撥款補足。

謝天謝地，老天留下年高德劭、頭腦清楚的萬老，在人間掄轉大筆，為那段歷史留下不可撼動的定海神針。

萬老仁厚，他對創造台灣經濟奇蹟、「計利當計天下利」的人，無不念念在心。許多他的點子被長官接受，不論是為台灣創利或揭弊，他都歸功長官的授權或英明，甚至原本將自己的百齡回憶錄命名《美夢成真──長官為我圓夢》，後來才在出版社建議下改為《為台灣經濟奮鬥一生：葉萬安百齡回顧》。

萬老的長官都早已謝世，卻因為他的傳述，而仍「活著」。我們也因為此書，看到中華民國如何在台灣這個戰後廢墟造就一片富強的樂土，這絕非天上掉下來的禮物，也不是日本殖民政府遺留下來的，這是許多菁英不分族群、不分來台先後，拚命獻身，才讓我們子孫可以安居樂業數十年。

其中的尹仲容先生，甚至「忠勤盡瘁」，不到六十歲就積勞成疾，肝病去世，萬老是目睹他如何奮力從公的人，他曾經看到尹先生在演講時，痔瘡鮮血自褲管流下，而他仍不休息，這個畫面，萬老以「太震撼了」形容自己當下受到的衝擊，並在九十八歲高齡撰寫出版《台灣經濟奇蹟的奠基者──尹仲容》（天下文化出版），向他致敬。老先生實在不忍青史盡成灰。

▋台灣經濟史，就是萬老的奮鬥史

我曾經訪問萬老多次，在我的《他鄉．故鄉》中為他立傳，他是鐵漢，是台灣行者，把自己活成歷史的一道光。紀念故總統蔣經國先生的「七海文化園區」在多處引述萬老的立論與研究。

民國37年，萬老來台時，住在台糖倉庫，只有一個5燭光的燈泡。直到民國41年，台灣才開始有國民所得紀錄，官方當時的紀錄是新台幣2147元，主計處按官價匯率10.30:1計算，折合為208美元，我曾求證萬老，他說：「這個數字高估了，根本沒人相信。」因為當時美元黑市熱絡，依黑市匯率約為25:1，換算下來，連100美元都不到。

1992年，台灣國民所得開始超過一萬美元，萬老那年退休了。他可以放心了。

台灣人均國民所得從不到一百美元，到超過一萬美元，這一段台灣經濟史，就是萬老的奮鬥史。

萬老其實並沒有退休，他心繫兩岸，直到九十好幾仍常隻身奔走對岸，希望台灣經驗對正在改革開放的大陸有助益，希望兩岸共榮。這種體力與願力，已不是「老驥伏櫪，志在千里」可以形容。

謝謝萬老為我們國家所做的一切，天佑我中華。