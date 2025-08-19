翻看手機通訊，看到一則是春日時跟景德鎮一位製瓷者預訂的一個杯子。此事懸宕許久，本想再選一個，請他郵寄，卻總也等不到中意的。如今已過數月，實不宜再拖，遂與之聯繫。他說：近來嘗試燒新的，不論是風格，或是泥、釉、料，但製作環節都是人工，不可控因素很多，一直在調整，以致曠日費時。

去過景德鎮才知道，原來每一次的入窯與出窯，都牽動著製瓷人的心情。泥土與烈火之間，總是懸而未決，開窯前，變因太多，沒有人能成竹在胸，只能聽從天命，內心再如何煎熬忐忑，都得面對那烈火高溫下，偶然所造就的必然。既成必然，那麼也意味著每一個器物也有其天命──失敗即碾碎掩埋，成功就在這世間流轉。

我喜歡這位製瓷人的作品，有東方之韻，筆觸靈動細膩，配色溫雅古典。而我是那種一旦喜歡，就捨不得放手的人。

彼花開盡此花開的時節過去了，到了一個熱烈蓬勃的夏日。暴雨如注，綠樹與青草瘋狂地生長，長出山莽野氣，長成鬱鬱蔥蔥。但我不喜歡夏日，太崢嶸，太蠻橫，縱有夏木可陰，竹搖輕影這般的可愛景致，但與那烘暑烈天的張狂貌相較委實文弱，全無力敵之勢。

瘋長的，又豈止是群樹？我的思緒也隨這喧騰的熾夏潮翻汐湧，溽重沛郁，「靜謐」一詞成了天寶舊事，早已飄散於四面八方無影無蹤。這些日子我火燒水潦，恍若一只正在經歷高溫冶煉的釉土，揣懷著顛躓躁動，在左右奔突的劍拔弩張中，被逐漸攀升的氣溫捆住身軀，讓無法遏止的憂苦於紋理細痕中蔓長。

那入窯的瓷土，肯定也希冀美好，希冀繁花似錦碧漪蕩漾的瑰麗流彩，希冀烈火重生之後再見的天光爛漫，希冀脆弱與單調蛻變成頑強與詩意。哪怕是敗筆，哪怕是破裂，都不再零落成灰化為塵，而是一塊塊質地堅硬的碎片。

在一個風起雲湧驟雨將落的午後，一句話映入眼簾：「你是我荒蕪的歲月裡，突然驚起的群鴉。」不知道是誰寫的，卻吻合我當下的情緒。也或許這群鴉不是驀然驚起的，而是我豢養在心湖，任其恣意遊動，恣意生長，以為不過是尋常，卻在某個突如其來的瞬間，這長年被我縱容的鴉忽地震動翅膀，騰騰躍起，盤旋須臾，又徐徐飛落，波紋淺漾深蕩地蔓延，一池幽靜的湖不再安和。那是一段暗藏的濃摯深情與幽隱愛戀，卻成為我夏日的顛簸震盪。歸根結柢，能責怪誰呢？怪那驚起的群鴉？怪蟄匿於心的那人？還是怪自己的放任默許？

於是滂沱大雨傾瀉而下。我糾纏於我的糾纏，剪不斷理還亂，狂風漫天而至。

也是那個午後，我與一杯咖啡一直聊到朔月初起。我沒有繞道而行，而是直面那些在五臟六腑之中消遣不開，化解不掉，又一直繁衍的壅鬱。盛著咖啡的那只杯子，藤紋縈繞，色澤樸雅，雖無詞章詩句，卻如璇璣圖反覆迴旋。璇璣，說的是在心裡鑿出的情深，說的是難以言說的思念。只不過這些晦暗起伏，終究只是與自己的對峙，即使潰不成軍，也與他人無關。

夏日的風聲駘蕩，雷雨滂洋，很快就過去了。一山淋漓一山青，還給大地安寧，又給予盎然生機。陡生的失落與漫漶的思念，也會在安寧中逐漸模糊，逐漸消停，最終癒成暗夜中一閃而逝的流星璀璨，如瓷器的殘損與碎片，不完美，卻永恆。

流星短暫嗎？不，它不止息地穿行，人們不過是只看到眼前的剎那。就像那驚起的群鴉，一直在心底伏藏。

景德鎮的那製瓷人曾問我：聽過汝瓷出窯時的聲音嗎？叮噹作響，得屏氣凝神用心傾聽，才能聽見。那是清脆乾淨不纏綿的細語。

或許，思念也是。