郝譽翔的《七星物語》於其序所言，是擴寫自2007年出版的《幽冥物語》，雖說以《幽》為基底，但全書收錄的七篇故事，作者將之由數千字擴寫成萬字，目次調整，書名也有所更動。

由於七個志怪故事都與北投有關，北投曲折的幽雅路、銀光巷等廊弄裡，「冷水坑的厚濃白霧」，「地獄谷的硫磺噴氣孔」，「迎季風搖盪的芒草花」。作者說原書名「幽冥」旨在藉由文字穿越生死，叩問幽冥世界，但如今自己「更在意點燃生之驅力的契機」，然而北投物語或太直露，陽明物語太政治，本想以草山物語為題，後定名七星物語，北投在日治時屬台北州七星郡，其名來自陽明山國家公園的第一高峰七星山，同時也隱含了作者生命追尋之永恆座標：北斗七星之意。

我本以為《七》分別改編七篇志怪小說，如中島敦《山月記》或芥川龍之介〈杜子春〉那般，改寫本事，擴寫肌理，然郝譽翔實則完全新設定──來到北投的電影研究學者，懷抱故鄉之情的阿喜，夜遊上陽明山的牙科醫師，在北投市場誤入瓶中幻境的作家……每篇的奇幻設定皆有所本，然而情節又百轉千迴，在生靈與物怪，常世與幽冥的界線內外，別構一體，另開生面。

我最欽佩在於作者對於志怪文本的深掘與體貼。要知道六朝志怪除了當作士人談資語料，也隱含有宗教性的宣驗與果報教訓。主人公若執迷不悟，顛倒夢想，那麼果報終至，不由度脫。在〈愛慕〉裡阿喜斬了靜子化身之靈蛇，此後村莊災禍降臨：溫泉造假，建商倒閉，振興開發戛然而止；在〈瓶子〉沒沒無名的作家與阿繡定下三年之約，三年間出書爆紅，售出各國版權，但三年約至，作家耗盡靈魂餵養故事，迎來自我毀滅。

這或許是志怪流衍至今的主題，但作者入乎其間，卻能時時慧黠反思，「如繭自纏」，卻又從繭房外透光俯瞰，看清楚了志怪內裡的錯節水陌派勢。

《聊齋．封三娘》（〈愛慕〉的前文本）的重點在於「情魔之劫，非關人力」，愛足以起生起死，一往情深；而〈談生妻鬼〉（〈瓶子〉）重點在於背叛，談生與鬼妻相約，三年不以燭火照現，卻終有負鬼妻而失約；〈陽羨書生〉（〈祕密〉）重點在於隱瞞，陽羨書生口吐愛妾相伴，但愛妾實懷外心，又帶一青年同行；青年說自己心亦不盡，又帶另一位女性同行。經過小說的再詮釋，大楊早知這些苟且情事──「他們都在我的身體裡，這裡面藏了那麼多祕密，真是痛苦啊。」

六朝志怪原本僅是殘叢小語，故事軸線並不明朗，但經過郝譽翔妙筆連綴，每個故事首尾警策，明潤如珠。池上貞子在〈台灣作家郝譽翔《幽冥物語》試論〉論文裡（收錄本書後記）提到──日文的「物語」並不等於中文的故事，而是「講故事」這個動詞，那麼《七》可視為一部關於七星山、北投的在地談資與物語。就我所知，如中國古代的《西京雜記》、《酉陽雜俎》，日本現代如京極夏彥《巷說百物語》、綾辻行人《深泥丘奇談》三部曲等，皆是如此手筆。郝譽翔前作《溫泉洗去我們的憂傷》、《城北舊事》都有明確的北投地方感，也期待這樣的在地志怪後繼有人，讓我們讀到更多不同地方的志怪奇談。