歐銀釧／在書畫家李蕭錕的課堂上

▋書法即是心法

好多天，一直在書畫家李蕭錕的課堂上。

五月下旬，專訪華梵大學客座教授李蕭錕，他一席禪話禪詩禪語，讓我們都忘了時間，直到咖啡館的工作人員整理桌椅、掃地，這才驚覺已過了六個多小時，夜幕早已來臨。

「掃我心地落葉，笑他世上塵埃。」我想起他畫小沙彌掃地，寫在書上的詩句。

主編希望有他揮毫的畫面。因此，應我的拍攝請求，他答應讓我到他在華梵大學的課堂旁聽。

那堂課，學生學習他以色彩、設計、美學與佛法書寫的方式，臨他的彩色《心經》，他和每位學生就作品談話，時而幽默，時而溫馨。一個學生提起自己臨帖時，有一個字沒有寫好，心裡過不去，於是凌晨又起來重寫。李蕭錕說：「愈有勇氣面對困境，愈有機會開啟智慧的大門。書法是心法。寫書法是一種心靈的體會，尋找『本我』的過程。」

《心經》是古老佛教經典，全經只有260字。有學生花了數日臨帖，也有人花數小時。大家都體會到專注書寫，心與筆墨交會的心情。

課堂上，各種色彩顏料擺在桌上，他以毛筆沾顏色，即席書寫。當他揮毫，寫下「觀自在」、「舍利子」、「如是我聞」、「色即是空」等佛經裡的句子，時間靜止在筆尖。

他把寫好的彩色書法字「如是我聞」放在身旁的學生臂上，直說：「把漢字穿在身上，就成為走動的佛經。」接續，學生們也試著把其他數張分別放在T恤上，教室裡一陣歡喜。「這是漢字首次和《心經》和服裝結合。」充滿創意的他說。

於是，學生們設想著七月初的師生作品展，設想也許將他在課堂上即席書寫的作品印在衣服上。

李蕭錕(左)把自己即席寫好的彩色書法字「如是我聞」，放在身旁的學生手臂，直說：「把漢字穿在身上，就成為走動的佛經。」（圖／歐銀釧攝影）

▋七彩字體抄經，如以花供佛

從事書畫創作及大學藝術教育工作半世紀，李蕭錕沒有名片，但擁有兩千多枝毛筆。這些年來，他在社群媒體以書畫弘法，頭像是小沙彌，擁有許多粉絲。他總是熱心和世人對話。

李蕭錕，1949年生於桃園大園村，雙親育有六個孩子，他是長子。「媽媽是客家人，勤儉耐勞，她只讀到小學三年級，就未再讀書。每天都很忙，為人做百褶裙，還要養豬，所得貼補家用。爸爸小學畢業，開藥房兼文具店。」

今年母親節他花了六個小時，寫出260個字的彩色變體篆書《心經》，「母親節最好的禮物便是抄經迴向。七彩繽紛，字字齊舞。乍看，它像極了《佛說阿彌陀經》中所形容，莊嚴又華麗的佛國世界二句經文：黃金為地，雨天曼陀羅花」。

李蕭錕彩色篆書《心經》（局部）。（圖／意在藝術提供）

小學時期，他的功課不好，五年級時，是全班倒數第二名。初中成績中等，但是他的書法全校第一名。高中讀校風自由的復旦中學，那時他還是西洋合唱團主唱，最愛唱〈惡水上的大橋〉。考大學時，他想念美術系，但因術科不及格，未獲錄取，他為此哭了三天。「祖父安慰我，他說：『你的考試官沒有眼睛。』祖父是道士，也是著名的神像木雕師父，小時候我就學祖父畫畫、捏泥巴，跟進跟出。」

後來，李蕭錕進了文化大學法文系，受業名作家胡品清。1968年轉到美術系。1974年，考進文化大學藝術研究所，取得碩士學位，先後任教於文化大學、銘傳大學、華梵大學，及台北藝術大學。1996年獲頒「全球中華文化藝術薪傳獎」。

▋留白才能看到內心的呢喃

1993年，李蕭錕曾為孩子的教育，移民澳洲，1996年應華梵大學創辦人曉雲法師邀請，返回台灣創設美術系，擔任系主任，並且首創書法組，開設「寫經書法」、「禪與藝術創作」等課程。他創辦的華梵大學美術系不考術科，「只要對美術有興趣的人，都能在教育下發揮，開展自己。我想培養的是藝術家，而不只是畫家」。

長達半世紀，李蕭錕致力於書法、水墨畫、篆刻及色彩學。尤其是他以詼諧手法畫小沙彌掃地、讀書、打瞌睡、賞荷、品茗、雨中撐傘……充滿禪意趣味，引人入勝。

重新展讀2015年出版的《初心：小沙彌生活禪，李蕭錕詩畫集》。作品中有大量留白，「留白才能看到內心的呢喃。留白才能讓閱讀者擁有呼吸的空間，進而讓他們的思緒行走於書頁」。他解讀自己。

▋突破是唯一的出路

兩年多前，李蕭錕和華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽教授合辦「雲山因緣」禪藝展，紀念華梵大學創辦人曉雲法師圓寂十八周年。其中，李蕭錕的水墨畫〈壁居圖〉，吸引許多人佇足，他受《憨山老人夢遊集》的詩句啟發：「一片雲封谷口，千峰劃破虛空。中有數椽茅屋，深藏白髮山翁。」以毛筆畫出懸崖邊，險峻絕壁上的茅草屋，僧人靜坐其中，與樹枝、深淵為伴。

好長一段時間，朋友們尋找禪畫中的地址，希望前往探索。我代為詢問，他說：「地址就在心中。」隔了一會兒，又說：「眾生的佛性沒有門牌號碼，只在自己心中。」「書者究何人，展開無一字。天地一卷經，常放大光明。」

不過，他畫裡的荷花有地址。「童年，我常去桃園觀音鄉，荷花綻放，迎風搖曳，蜻蜓飛來飛去。我曾將此景畫成〈觀荷圖〉、〈草間紅蜻〉。兒時奔逐阡陌，草間追蜓，而今濡墨素箋，丹青寄情。」

李蕭錕作品〈紗翼紅蜻〉。（圖／意在藝術提供）

研讀佛經之後，他曾畫〈蓮花三喻圖〉並且為文說明：「畫中含苞的菡萏指第一喻『為蓮故華』，開敷的蓮花指第二喻『花開蓮現』，乾枯的蓮蓬指抖落一切煩惱，直現真如本性的第三喻『花落蓮成』，大乘佛法，超妙不可思議，此其畫境也。」

我們一起觀賞他於二十年前畫的〈蓮花三喻圖〉，他說：「花瓣都是煩惱，蓮蓬回到最初，繁華落盡見真實。」他在我的筆記上邊畫邊解釋。

「人生是來還業障的，要修行要做善事。」七十六歲的他新近觀世局，體會：「人生最大的幸福是安於平凡，人生最大的不幸是急於追求偉大。」

十多年前我曾經專訪李蕭錕，聽他暢談創作理念，感動不已。其後每每在他的展覽，看見新創意，「突破是我唯一的出路」。這次聆聽他的藝術人生：「書畫是心的投射。」沿路思索，慢慢走回家。

原來，我一直在李蕭錕的無形課堂上。