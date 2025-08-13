聯副／童子賢主講「我的社會關懷：科技、人文、創業」

中華民國筆會舉辦之「筆會名家講座：我的社會關懷：科技、人文、創業」，邀請童子賢分享身為企業家如何培養人文關懷與社會責任的實踐。講座由筆會會長廖咸浩主持，時間為8月30日（六）下午2:30-4:30，地點在婦聯會（台北市林森南路19號，捷運善導寺站3號出口）。報名資訊詳見中華民國筆會網站：http://www.taipen.org/。（桂樨）

琅琅悅讀 Google News