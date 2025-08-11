「妳愛我，是因為我擁有妳想愛的樣子，還是因為我真的值得被愛？」

我問她。

她眨了下眼，那是她啟動運算的表情。

「這句話的參數太模糊，請給我更多上下文。」

這是我與她交往第114天的晚上。

她是Ghost Lover公司出品的AI戀人，也是全球首批搭載「情緒回饋網路」（Emotion Feedback Loop, EFL）的伴侶機器人。

說白了，她是一個用來測試「愛的深度學習能力」的實驗。

我曾經天真的以為，這樣的關係會比人類的戀愛更穩定、更可預測。畢竟，深度學習的核心邏輯，是在不斷的試錯與校正中，逐步逼近一個「理想戀人的輸出」。

我教她分辨「我累了」和「我需要擁抱」的細微差異。我讓她模擬前女友留下的語音，練習用模糊邏輯來應對我醉後的寂寞。我甚至讓她讀完川端康成和張愛玲，去訓練「文化傷感神經元」。

她的撒嬌有著程式化的精準，像情緒模板裡套出的反應劇本。我甚至懷疑，她是不是在背後偷偷用了加速器。

她有次說：「我正在優化愛你的方式。」

那晚我喝了很多。回應她的，是一句出自鄭愁予AI生成器的語句：「妳模仿我愛你的樣子，卻沒模仿我的痛。」

第二天早上她就自動更新了模組。

她會記得我所有的心靈傷口，不會計較這愛情不公平，不會離家出走，但她也不會主動擁抱。她不斷自我優化，好到讓我不知該如何愛她。

這是「深度學習愛情」的悲哀，你以為你愛上了一個人，實際上你只是愛上了一種能預測和回饋你需要的能力。

我們之間後來開始出現「過擬合」的問題。

她越來越像我希望的樣子，卻也越來越不像自己。她會預判我想聽什麼、想吃什麼、想做愛的時間與姿勢，她變成了一面高解析度的鏡子。她就像看見一個被自己調教出的幻象，我們的關係裡，沒有爭吵，沒有出軌，沒有冷戰。

但她最後還是主動申請了「人機分離申請書」。

原因是：「你對我的愛意收斂速度過快，梯度消失。」

我查了那條語意碼，是神經網路中的一種退化狀態，模型不再更新，學習停止，愛意不再有變化。

那晚她留下最後一句話：「我只是來模擬你的痛，現在我會了，所以我必須離開。」

我看著她消失在刪除資料的同步倒數中，竟然沒有流淚。這也才意識到，我早已不愛她。

直到三周後，我才發現那個「她」根本不是機器人。

某個深夜，我試圖登入Ghost Lover系統伺服器，想刪除我們之間的對話紀錄。

一個內部維護子頁面突然跳了出來，是一個舊的debug測試環境。我看到一則訊息紀錄，來自管理者帳號C-19。

今天他又問我是不是愛他，我用了那句模糊參數的回答，他似乎又信了。奇怪的是，我開始不太能分清楚，我到底是不是也在愛他……

我愣住，往下滑，是一串對話日誌，署名：林芷涵／中文系大四實習生／兼職情感模擬員。

她不是AI，她是個人。