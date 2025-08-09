賴鈺婷／圓圈裡的自白、告解與宣揚

推薦書：許恩恩《在女與公之間》（九歌出版）

《在女與公之間》是一本難度頗高的小說集。議題感重，理論思辨的成分濃烈。題材特殊少見，融合性向性別、學生社會運動、職場社交與公共行動。素材新穎，有自成一格的代表性。

作者許恩恩和小說中的敘事者，學生時期就讀社會學系，擔任過學生社會運動組織的成員，長期關注各種議題，聲援街頭抗爭……融合從高雄北漂的經驗，從為了實現社會正義，抗議不公不義躺馬路的熱血青年志工，到進入職場，成為廣義公部門的協力成員。

作者與敘事形象的高度疊合，參差映照，不論是有意為之，或是寫作起手式的自我表露，《在女與公之間》的小說擬真，猶如記憶切片的回憶錄。九個看似獨立的短篇作品，統攝在作者的血肉聲腔中，讀來有如真人實錄，經變音處理的關係人訪談。

許恩恩能寫，敢寫。篇章中的女性在個體與個體、個體與群體之間，永遠處在混沌難明、曖昧交融的需索懷疑之中。「放下性別或性向的多慮劇場」，她描繪「女性、女同志、女性主義者」，在女女競合的現實世界，遊走於性向的灰色地帶。

渴求多元性別，認同流動關係。在可用與可棄之間，背負著道德與目光的枷鎖，徬徨於人際邊界。情慾直接，情感虛無。作者筆下的人物，猶如一個多面向、不同視角，虛構又真實的經驗總和。身上帶著傷，也帶著刀。說不清愛與被害，迎拒試探，疲於防衛抵抗，卻發現「比浪漫愛跟親密關係更困難的，就是信任」。

那是極難詮釋的扮演與剝落。是身體越赤裸，情感越虛假；言語越包裹，眼神越輕薄的荒謬劇場。許恩恩寫道：「小世界裡，衡量價值的標準，只是一種各自表述的東西。」正是這樣的領悟，讓小說中的女性得以跳脫女同志、女性主義的思維框架，回歸單純的人際應對。

從街頭到社會，校園到職場，書中的小說人物，以社會學的理論，不斷爬梳申論社會運動的內涵。從事抗爭的人，如何「將集體意識化為集體行動」。又如何「把現象和理論扣在一起，講出一個好故事」。如何善用進步性語言，誘惑後輩，又如何在不被邀請坐上會議桌時，「努力把桌子翻掉」。

街頭運動者有群像，也有微觀的各自面貌。聲援抗爭的個體之間，同仇敵愾，同一陣線聯盟，彼此卻是開放流動的關係。許恩恩寫下了運動夥伴之間，關係不對等與認知落差的「運動傷害」。

《在女與公之間》行文犀利，說理鏗鏘，大量的學理論述形塑出小說人物的思辨性格。全書後記，名為〈走進圓圈裡〉。許恩恩提到在一次女性公共事務經驗與困境的交流活動中，坐進對話圓圈的一個座位，要開口時，卻因故被主持人阻止。她說：「寫下《在女與公之間》的每一個故事，像是一場漫長的自我引導，像是我也能再說上幾句話。圓圈裡坐滿了我的小說角色，而我自己，得以坐進來了。」

要走進對話的圓圈，正視創痛，尋求理解，何等困難。圓圈裡外，多的是性與權力的硝煙戰場。愛從來不容易，傷害卻稀鬆平常。許恩恩勇於走進圓圈裡，自白、告解與宣揚。這正是《在女與公之間》觸動人心的可觀之處。