劉洪彬／送鄭愁予
那年在台北，
瘂弦為我接風。
你立於席間，
眼神藏著詩的靜默。
一句話，點破我語言裡的遲疑，
像讀懂一首尚未抄出的詩。
你說：
「她要離開了，別忘了謝謝她。」
那位從德國來的朋友，
名字我已記不清，
像一朵停在風中的雲。
你望著我，
眼裡流淌《詩經》的河水。
知我不善辭令，
你輕聲提醒──
教我在人群中，
如何做一位不迷失的過客。
我們是山東老鄉，
你來自濟南，
我也帶著那片風的種子。
你留下耶魯的地址與電話，
說：「來美國時，記得找我。」
像為遠行人點亮的一盞渡燈。
今日聞你遠去，我無力送行。
但願你此去，有民歌為舟，
古風為馬，
踏著《詩經》的節奏與水調山聲，
一節節，送你過岸，
穿越那條無名之河。
那首〈錯誤〉
如今早已不再是錯誤。
它像一張舊日票根，
帶我們走過迷霧與月色，
走入你留下的詩行。
你說你是過客，
而我們都在途中。
我們記得你──
如一首歌謠，
唱過後，便被記憶挽留了下來。
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1993年，我初次訪台，瘂弦先生為我接風，席間與詩人鄭愁予相識。對我來說，他詩中的歌謠與民歌風味，是一種獨特的存在。三十多年後驟聞他離世，此詩為記，也為別。
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