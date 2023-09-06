吳敏顯／排隊看風景？
這是一張六十幾年前的老照片，拍攝地點在宜蘭縣壯圍鄉濱海的公館國小。那些年，全鄉僅有兩三部照相機，能捕捉到的鏡頭相當有限，這張相片是我父親拍攝留存的。
鏡頭裡，男女學童擠在一個狹隘的房間，究竟在玩什麼把戲呢？
有人猜說，男生排隊觀看窗外的風景，女生排隊等著領東西！也有人猜說，早年小學老師對頑皮不乖的孩子，除了持教鞭打屁股伺候，也會帶他們到廁所關禁閉。哪個不聽話罰哪個，全班多數人不乖就罰全班。所以現代人看到這樣的老照片，必須轉動一下腦筋，才能領會。
五、六十年前的偏僻鄉下，並非家家戶戶有廁所，通常都是男人「打野外」，到田間菜圃解放兼施肥，婦女則在家中使用便桶，大概只有機關學校勉強有個去處。因此，一旦下課鐘響，不管男女生都會爭先恐後趕緊擠進廁所裡。
老照片裡大夥兒「排隊看風景」，也就成當年的日常了。
（本欄歡迎投稿，文長以300字為度，附照片一幀，稿寄：lianfu@udngroup.com）
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