當我們走進森林

方向就不再重要

陽光和月色

沒有規畫道路

漫步、停留、折返

跌倒了，成堆的樹葉

會接住你







當我們走向大海

是誰就不再重要

用泡沫溝通 海浪問候

你可以像魚一樣

不懂什麼是眼淚

躲進深海，靜默和

忽視——給你

真正的擁抱





當我們走越沙漠

時間就不再重要

風會吻去腳印

遠方只是蜃樓

就地躺下

仰望滿天星斗

用盡一生只為

作個好夢。





當我們佇立在城市

在聽不清自己的喧囂中

一切就都很重要

重要到

什麼都不重要





●這首詩設定了不同情境融入其中進行生存思考，顯現「認識自我」的重要，同時保有語言的清爽，有詩的韻律感。──陳義芝

●這首詩結構工整、布局熟練、文字淺白、節奏分明，簡單、生動的情境對比，呈現出焦慮的宿命。──羅智成