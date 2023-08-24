楊沂珊／不重要

聯合報／ 楊沂珊（師大附中三年級）
不重要。（圖／吳睿哲）
不重要。（圖／吳睿哲）

當我們走進森林

方向就不再重要

陽光和月色

沒有規畫道路

漫步、停留、折返

跌倒了，成堆的樹葉

會接住你


當我們走向大海

是誰就不再重要

用泡沫溝通　海浪問候

你可以像魚一樣

不懂什麼是眼淚

躲進深海，靜默和

忽視——給你

真正的擁抱


當我們走越沙漠

時間就不再重要

風會吻去腳印

遠方只是蜃樓

就地躺下

仰望滿天星斗

用盡一生只為

作個好夢。


當我們佇立在城市

在聽不清自己的喧囂中

一切就都很重要

重要到

什麼都不重要


●這首詩設定了不同情境融入其中進行生存思考，顯現「認識自我」的重要，同時保有語言的清爽，有詩的韻律感。──陳義芝

●這首詩結構工整、布局熟練、文字淺白、節奏分明，簡單、生動的情境對比，呈現出焦慮的宿命。──羅智成

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