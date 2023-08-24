楊沂珊／不重要
當我們走進森林
方向就不再重要
陽光和月色
沒有規畫道路
漫步、停留、折返
跌倒了，成堆的樹葉
會接住你
當我們走向大海
是誰就不再重要
用泡沫溝通 海浪問候
你可以像魚一樣
不懂什麼是眼淚
躲進深海，靜默和
忽視——給你
真正的擁抱
當我們走越沙漠
時間就不再重要
風會吻去腳印
遠方只是蜃樓
就地躺下
仰望滿天星斗
用盡一生只為
作個好夢。
當我們佇立在城市
在聽不清自己的喧囂中
一切就都很重要
重要到
什麼都不重要
●這首詩設定了不同情境融入其中進行生存思考，顯現「認識自我」的重要，同時保有語言的清爽，有詩的韻律感。──陳義芝
●這首詩結構工整、布局熟練、文字淺白、節奏分明，簡單、生動的情境對比，呈現出焦慮的宿命。──羅智成
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