張作錦／今文觀止，何來卷2

聯合報／ 張作錦

●中國知識分子在書房裡常常聲聲入耳，事事關心。我不是知識分子，但國事蜩螗，入耳、關心並非某些人的專利。

當前台灣時局已靡爛不堪，自己一介退職記者，無拳無勇，雖有心匡時，但無力濟世，乃選一些近代有代表性人物，寫為《》，給社會一個參考係數，希望有助台灣走上復興正途。

這種「幽谷中的呼聲」，竟然得到社會很大的回響，且有「不信人心喚不回」的某種「社會共識」。讀者和朋友聲聲催促繼續寫，何敢辭？故有卷2。

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今文觀止 張作錦

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