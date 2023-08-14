張作錦／今文觀止，何來卷2

●中國知識分子在書房裡常常聲聲入耳，事事關心。我不是知識分子，但國事蜩螗，入耳、關心並非某些人的專利。

當前台灣時局已靡爛不堪，自己一介退職記者，無拳無勇，雖有心匡時，但無力濟世，乃選一些近代有代表性人物，寫為《今文觀止》，給社會一個參考係數，希望有助台灣走上復興正途。

這種「幽谷中的呼聲」，竟然得到社會很大的回響，且有「不信人心喚不回」的某種「社會共識」。讀者和朋友聲聲催促繼續寫，何敢辭？故有卷2。