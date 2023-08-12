聯副／2023聯合文學寫作學校「品味書寫」開課
由《聯合文學》雜誌團隊策畫「聯合文學寫作學校」第二季將於9月至12月展開，首創「分齡限定──核心寫作班隊」，以「品味書寫」為題，號召五十歲以上、想要再次拾起「文學夢」的熟齡朋友參加。班隊由小說家李昂擔任導師，並邀請作家平路、焦桐、劉克襄擔任客座講師，歡迎為退休生活或已退休生活，培養人生興趣與第二專長。
為期三個月、六堂課、十八小時的班隊，從9月10日至11月18日，詳情請見網頁：https://unitas.1shop.tw/unitaswritingschool。詢問電話：02-8692-5588轉5328、轉5337。（桂樨）
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