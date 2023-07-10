聯副／筆會舉辦季刊《譯之華》論壇

中華民國筆會舉辦「筆會季刊《譯之華》論壇」，第一場於7月23日午後兩點，邀請詩人白靈與顏艾琳對談春季號主題「情欲與告解」，由筆會祕書長楊宗翰主持。地點在紀州庵文學森林（台北市同安街107號）。免費入場，歡迎參加。免費報名網址：https://www.beclass.com/rid=274b1756464402bf006d，

或搜尋Beclass線上報名系統「筆會」。詳細資料請見中華民國筆會網站 http://www.taipen.org。

（桂樨）