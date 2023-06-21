鍾玲／覺誠法師：恆順眾生

我擔任澳門大學鄭裕彤書院院長期間，推行一項公益計畫，由李偉權副院長負責，帶學生到馬來西亞麻六甲的一座葡萄牙村，為貧困兒童義務教學。2017年我隨團參加活動。上機返澳門前一日，由麻六甲回到吉隆坡，好友蕭依釗，馬來西亞華人文化界的領袖，帶我探訪新馬佛光山總住持覺誠法師。法師高大軒昂，流露一種開揚。她跟我談在馬來西亞的工作，並請依釗和我用齋。見法師那兩小時有說不出的愉快。法師送我她的自傳《如來之子》。「如來之子」是指在罪惡邊緣的巴西小孩，貧民窟的兒童和少年。

1992年四月覺誠被星雲大師挑選，參加美洲弘法之旅，她預先被告知會留下開拓新道場。她是馬來西亞華僑，三年前才入學佛光山叢林學院國際學部，而且出家沒多久，學院尚未畢業就匆匆上陣。弘法團第一站是巴西的科奇亞鎮，位於巴西大城聖保羅市西郊。他們住在台僑企業家張勝凱別墅改裝成的精舍。星雲大師主持皈依典禮、弘法會，並籌募建寺基金。張勝凱居士當下捐出別墅作為未來的如來寺用地。第二天弘法團飛去美國，覺誠一個人留在巴西這個天主教國家籌建佛寺。

覺誠創造了奇蹟，她被星雲大師留在南美十五年，到第十一年，靠加入工作的佛光山法師，本山的財務支援，當地台灣僑民捐款和做義工，星雲大師派來的台灣工程隊，尤其靠覺誠自己邊學邊做的堅毅、靠她智慧的決策和親和力，建成了南美規模最大的佛寺，如來寺，也令佛教成為巴西重要宗教之一。

覺誠第一步是打基礎，去聖保羅大學學習葡萄牙語。兩年後她能說很溜的葡語。一開始精舍只有她一個人，最近的台僑居士也住在五公里外。巴西貧富差距大，盜匪橫行。她入住精舍才兩個月就被打劫！事發前三天她有不祥預感，就把備用的五千美金分藏不同的角落。她吃午餐時，兩個劫匪闖進來，臉上塗黑，手持槍。覺誠鎮定地用僅會的葡語說：「要錢，自己去拿。」

一個匪徒去搜，另一個留下監視她，覺誠平靜地繼續用餐，還說：「用餐沒有？你要不要吃？」

匪徒不客氣地坐下吃飯。覺誠問他：「為什麼做強盜？做強盜會讓人家看不起你的孩子。」

天啊！她在度化打劫她的匪徒！匪徒說：「我也不想，家裡很多人等著我的錢吃飯。」

這時門鈴響了，是巴西園丁兩個兒子來做清潔工作。匪徒把三人都押起來，她怕孩子受到傷害，忙說：「千萬不要傷人，現有的東西什麼都可以拿去，我是貧窮的出家人，錢沒多少。」

匪徒離開前把三人反鎖廁所，幸虧覺誠在廁所裡放了鑰匙。

第四年1996年，覺誠到菜市場買菜，一個十歲左右髒兮兮的巴西男孩向她討錢，她說如果你幫我看車，不讓刮傷，就給你錢。買菜回來，小孩果然認真在看守，她給他五毛錢。跟他說一陣子話，這叫費南度的男孩情願跟她回精舍。而且跟著信眾打坐誦經。打聽出來他父親過世，母親另結新歡，他就逃學當街童。他母親跟園丁說，願把孩子託給寺院扶養。費南度住了十多天，一位信徒勸覺誠歸還小孩，怕他母親，或販毒的舅舅，來鬧事。孩子哭著不肯離開，覺誠還是把他送到他爺爺家。

三年多後，覺誠由當地的小學校長得知，費南度住爺爺家半年，就被舅舅帶去販毒，還殺了人，關在感化院，才十四歲啊！覺誠很心痛，跪在佛前流淚，懺悔自己無能，錯過了幫費南度的機緣。並且發願，將來要幫助這些在墮落邊緣的孩子！又過了三年，因緣成熟，一位退休的巴西女體育老師來問覺誠她能幫什麼？她教韻律操和團體操，覺誠福至心靈，決定要為如來寺附近的貧民窟小孩開班。女老師到貧民窟開家長會，說明周末和寒暑假參加體操班，孩子不會學壞，寺院更提供早餐。開出六十個名額，結果兩百多人報名。覺誠錄取了一百二十名，遺憾不能全收，因為只有一位老師開班。

次年2003年如來寺舉行開光典禮，星雲大師飛來主持，嘉賓過萬人，聖保羅州州長和聖保羅市市長都出席了。體操班一百二十人的表演，驚豔全場，他們的運動衣褲和球鞋都是台僑捐獻的，巴西嘉賓見證到如來寺為他們貧民窟孩子做的事。大師私下跟覺誠訓示，要好好帶這群孩子，開木匠、電腦等才藝班，他們可以有一技之長。成績好的可到佛光山的大學深造。大師又為這計畫命名為如來之子。

因為名號打響，不缺義務教師了，都是巴西人。覺誠因應貧民窟孩子的需要，辦了足球班、音樂班等，收法師麵包坊的學徒，又組兒童合唱團和巴西敲擊鼓隊，每一隊都有在佛寺活動上表演的機會。巴西舉國迷足球，參加足球班的孩子多到要按年齡層分成四隊。如來之子足球隊居然打進了州際比賽！所有隊員都要學習隊訓，就是學五戒，把「不飲酒」調整為「不吸毒」。覺誠用激將法，每學期看孩子的成績單，對不及格的人說，再不及格就把你位子讓給別人。孩子們都以身為如來之子驕傲，穿上黃色運動制服很拉風！個個努力用功。他們有的進入社會做正當職業，如售貨員、麵包師、司機、軍人，有的進大學，成為音樂教師等。

為什麼我的篇名用「恆順眾生」？恆順眾生是普賢菩薩的十大願之一，意思是要恆久堅毅地順著眾生的本性，以慈悲和智慧的佛法引導他們。普賢是大行菩薩，在眾生生活中實踐他的大願。我想覺誠法師實行了這四個字。也讚嘆星雲大師的慧眼，能在眾多出家弟子中，透視到覺誠的潛能，帶她去異域承擔弘法大業。