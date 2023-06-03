陳正虔／可以看見大腦在發亮

推薦書：汪漢澄《大腦不思議：圖說腦科學發展的神奇時刻》（方寸文創）

如果把《大腦不思議》比喻成古典花布，那可能有如下的想像畫面：書寫者取出織布機、梭子和醫學專家知識的經緯彩線，把大腦主掌心智、記憶、感覺、認知、情感和創意的故事，編織出大腦科普知識的時空導覽地圖。

地圖路徑始於文藝復興，透過諸多醫師解剖人體，以及細膩觀察並描繪腦部構造，關於腦掌管思想、行動、記憶與情感功能的說法成為主流，取代過往心臟主宰的角色。在顯微鏡下觀察腦的切片，可看到細胞本體表面有很多突出宛如觸手的構造，稱為軸突和樹突，這是神經細胞彼此溝通的構造，軸突負責將神經訊息傳遞出去，樹突則是接受訊息，樹突可與其他神經元的軸突用化學物質溝通，把訊息遞送到大腦相關的區域，有些像古代烽火台彼此用狼煙傳遞敵情，最後消息傳到司令部。

在二十世紀的前期，醫師從治療癲癇症及腦創傷患者的過程，啟發大腦功能分區負責的研究，他們在不同年代分別用手術刀、小電極、電腦斷層、核磁共振和影像技術偵測大腦不同部位的功能，這類探索和大航海時期探險家使用船隻與羅盤前往未知陸地可相比擬。腦可以分成額葉、頂葉、枕葉、顳葉四區，額葉的功能最多，主掌智力、人格、情緒、行為、專注度和身體動作，使人類表現有別於其他動物。

科學技術的發展使得醫師的身手更可發揮，功能性磁振造影就是其中之一。大腦某個區域的細胞要工作時，需要較多的能量，那個區域的耗氧量與血流量都會增加，功能性磁振造影可以分辨含氧血紅素和沒有含氧血紅素訊號的差別。當大腦某區域在活躍工作，功能性磁振造影可讓該處在螢幕上「亮」起來；當那個區域恢復休息狀態，就會「暗」下去。因此，腦部不同區域活躍的即時動態可以被觀測。

心智活動並非由大腦單一區域決定，而是不同區域相互協作配合無間才能生成。例如眼睛目睹蘋果，影像傳送到枕葉後，由視覺皮質負責「看見」，訊息傳到鄰近皮質「解析」型態、顏色、光澤等，再到皮質另處比對「確認」是蘋果，接下來湧現出關於蘋果的香氣、味道、觸感、故事等的「認知」，蘋果從「看見」到「認知」有枕葉、視覺皮質與相關皮質，甚至頂葉（整合眾多感覺資訊的區域）與顳葉（保留視覺記憶、語言理解、和情感關聯）的參與。除此之外，從前很難解釋情感與腦的關聯，現在可以透過儀器「看」到了：當引發快樂、悲傷、恐懼等感情的事件出現，即牽連到大腦掌管知覺、認知與行動的區域；例如，看見老虎、引起畏懼、決定逃走，由於各區域位置分散，各類訊息傳遞都會通過杏仁核，使它在情緒反應占著樞紐位置，情感波動會讓杏仁核很「亮」。

我的眼球在導覽圖上路徑游移的時候，豐富的內容帶來挑戰，但也慢慢建構屬於自己關於大腦知識的記憶藏寶圖。如果在功能性磁振造影機器內閱讀，我應該可以看到串聯快樂的各個區域，因為大開知識眼界，心情愉悅，而不斷此起彼落地發「亮」。