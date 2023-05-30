聯副／繁花盛開──台積電青年學生文學獎歷屆得主書展：散文類
陳玠安《那男孩攔下飛機》（洪範）（絕版）
陳玠安《在，我的秘密之地》（洪範）
陳玠安《不要輕易碰觸》（洪範）
陳玠安《問候薛西弗斯》（木馬）
陳又津《新手作家求生指南》（印刻）
陳又津《我媽的寶就是我》（悅知文化）
朱宥勳《他們沒在寫小說的時候：戒嚴台灣小說家群像》
（大塊）
盛浩偉《名為我之物》（麥田）
宋尚緯《孤島通信》（麥田）
宋尚緯《再也沒有蒜苗佐烏魚子了》（啟明）
江佩津《卸殼：給母親的道歉信》（大塊）
蕭詒徽《一千七百種靠近：免付費文學罐頭 輯Ⅰ》（九歌）
蕭詒徽《蘇菲旋轉》（啟明）（絕版）
方子齊《還不是我的時代》（有鹿）
秦佐《擱淺在森林》（註異文庫）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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