聯副／繁花盛開──台積電青年學生文學獎歷屆得主書展：散文類

聯合報／ 聯副
散文類書展。圖／鄭超文攝影
散文類書展。圖／鄭超文攝影

陳玠安《那男孩攔下飛機》（洪範）（絕版）

陳玠安《在，我的秘密之地》（洪範）

陳玠安《不要輕易碰觸》（洪範）

陳玠安《問候薛西弗斯》（木馬）

陳又津《新手作家求生指南》（印刻）

陳又津《我媽的寶就是我》（悅知文化）

朱宥勳《他們沒在寫小說的時候：戒嚴台灣小說家群像》

（大塊）

盛浩偉《名為我之物》（麥田）

宋尚緯《孤島通信》（麥田）

宋尚緯《再也沒有蒜苗佐烏魚子了》（啟明）

江佩津《卸殼：給母親的道歉信》（大塊）

蕭詒徽《一千七百種靠近：免付費文學罐頭 輯Ⅰ》（九歌）

蕭詒徽《蘇菲旋轉》（啟明）（絕版）

方子齊《還不是我的時代》（有鹿）

秦佐《擱淺在森林》（註異文庫）

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台積電青年學生文學獎

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