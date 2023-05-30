聯副／散文類旭日獎得主：陳玠安

陳玠安，1984年生於花蓮。作者、樂評人，亦為策展人與音樂出版編輯。多次擔任金曲獎、金音創作獎等獎項評審。著有《那男孩攔下飛機》、《不要輕易碰觸》、《問候薛西弗斯》、《歡迎光臨風和日麗唱片行》等文集。

得獎感言

「台積電青年學生文學獎」是我第一個，也是唯一一個參賽過的獎項，用獎金購入的摩托車，現在還在騎。二十年來，從這份榮耀獲得的養分，是從事寫作、評論的提醒與鼓勵。

時常感覺自己已經寫了很久，然而，初初下筆的人生渴望，至今仍能深刻感應。

感謝在這條路上諒解我的人們。希望充滿回顧意義的「旭日獎」能領我回到創作的原點，當一個永遠的新人。