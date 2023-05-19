等我的病好全以後，媽媽又要到阿姨家作客，我吵著要她帶我一起去。母親訝異地看著我：「你不怕又被欺負嗎？」我搖頭說不怕，但其實還有其他的原因。

每次兩人惡作劇結束，我準備要離開她們家時，聿亞總是會私底下向我道歉，並告訴我所有惡作劇都是聿欣想的，只是聿欣平常對她很兇，所以她不敢反抗。接著她會帶我到房間裡，打開一個她珍藏的盒子，要我挑選裡頭的玩具或小飾品，作為禮物向我賠罪。那些物品是阿姨帶著她們出國旅遊時，聿亞慢慢蒐集而來的紀念品。我總是會裝做不知如何下決定，將那些小東西一個個拿起來把玩，一邊觀察著聿亞。她對於那些物品其實有著明顯的偏好，並且都會如實反映在她的表情中，而最終我會刻意挑選她最捨不得的那項，而她只能強裝鎮定，接受我的選擇。

這是每次我去他們家拜訪時，最期待的一個時刻，也許是因為我很喜歡那種終於能夠反擊的感覺。我在心中默默計畫著，等到累積了一定數量的禮物以後，我要在某個時間點將這些東西全部退還給聿亞，以顯示我的慷慨，我經常幻想聿亞會感動得抱著我哭，而我因為以德報怨，得到了姊妹兩人的尊敬。

雙胞胎得到模仿貓那年，我十一歲，而兩人則是國中的年紀。某次我又跟著母親到她們家作客，前來應門的阿姨神祕兮兮地要我們趕緊進屋。關上門後，聿亞便從房間內抱出那隻幼貓。我和母親都看過那些新聞，因此不需要她們說明便立刻知道發生了什麼事，以阿姨的財力要得到模仿貓，並非毫無可能的事。「但這不是不合法嗎？」母親嚇得抓住了阿姨的手臂說，阿姨則嘗試著安撫母親，告訴她只要好好在家照顧，別讓貓跑出去就好。

「妳總不會去舉報我吧？貓被抓到可就沒命了。」我記得阿姨這樣對母親說，而母親只是盯著貓地搖頭。

阿姨開始向母親說明取得貓的前因後果。我盯著聿亞手中的貓，牠那似人非人的長相，莫名地令我有些害怕，但聿亞卻親暱地將臉頰貼在貓的頭頂。同時我也注意到聿欣站在房間門口雙手環在胸前，相當嫌惡地看著那隻貓。聿亞抬頭注意到聿欣的表情，便抱著貓領我進到她的房間，聿欣像是不甘寂寞似的，也跟在後頭來到房間門口，卻不願進來。

「我姊很討厭牠。」聿亞走進房間後，便將貓放在地上撫摸。

聿欣聽見聿亞的話，生氣地開始辯解，說她不明白為何阿姨要為了滿足聿亞無聊的願望，成為走私的共犯。聿亞轉過身去回嘴，說她們決定要買下這隻貓時，根本就不知道什麼合不合法。兩人無視我，開始激烈地爭辯起來，我似乎是第一次看見聿亞用那樣的態度對聿欣，因此有些看傻了眼。

就在兩人吵得不可開交時，貓在角落發出了奇怪的叫聲。姊妹倆聽見貓叫聲，便停止了爭吵，我們三人都望向了貓的方向。貓那張像人一樣的臉，露出哀求的神情望向我們三個，接著張開嘴說：「不要。」

我睜大雙眼瞪著那隻貓，不只是因為貓開口說話，更是因為牠的聲音幾乎就像是人類女孩的聲音，幾乎就像是雙胞胎的聲音。

「不要。」貓又再次說。

聿亞立刻像一個慈母般將貓抱進懷裡，反覆在口中哄著：好，姊姊不吵架，姊姊不吵架……。而聿欣則露出厭惡的表情，說了一句「噁心」，便掉頭回到房間，將門給關上。

我後來才知道，忒爾喀涅斯猞猁會有「模仿貓」的俗名，不僅僅是因為臉部像人，而是因為牠們有著模仿人類行為的傾向，靈活的聲帶使牠們甚至能夠學會人類的部分發音。然而有限的智慧卻不足以讓牠們理解自己所表達的意思。所以大部分時候牠們只是基於本能發出那些聲音。那天下午貓能夠回應我們當下的情況，僅僅是巧合而已。不過我和母親也共同見證了那是一種多麼奇異的生物，或許因為聿亞是貓的主要照顧者，貓總是跟在聿亞身邊，用牠四足動物的骨架和關節，隱隱約約地模仿聿亞的姿態。

我和母親回家的路上，她問出了我心中一直在想的事。「你不覺得，那隻貓和聿亞長得很像嗎？」她說的沒錯，貓的長相和聿亞有著說不出的神似。大家有時候會說寵物像主人，但我指的不是那樣，而是彷彿有誰把聿亞的五官剪下，貼在貓的臉上。我也頓時明白為何聿欣會對貓這麼反感，因為貓長得像聿亞，就等於長得像她。

母親似乎受到那天的景象衝擊，開始較少與阿姨聯絡，並以姊妹倆要準備大考，不方便打擾為由，不再帶我去拜訪。阿姨察覺母親的異狀，自尊心甚高的她也與母親疏遠，兩人陷入某種冷戰的僵局。

半年多以後，在姊妹倆結束升學考試的那年暑假，聿亞走在路上被酒駕的車子撞死了。

由於母親已經不再與阿姨聯繫，這件事我們竟然過了好幾個月才輾轉知道，母親知道這件事後滿懷虧欠，哭著打給阿姨，但阿姨始終沒接電話。母親試了好幾周，某天電話才由一個男人接了起來，母親愣了一下，接著才想起那是姨丈的聲音，她已經許多年沒和這人講過話。姨丈告訴母親，聿欣在聿亞死後精神崩潰，不吃不喝也不說話，接受治療幾個月後才稍微好轉，醫生建議他們讓聿欣換個環境生活，否則在家裡，處處都是聿亞留下的痕跡。阿姨於是決定直接帶著聿欣去美國，接下來也準備在那裡生活和上學了。

「她們會再回來嗎？」母親問。

我聽不見姨丈的回答，不過看見母親的眼淚，我也大概明白電話那頭說了什麼。母親掛上電話，將臉埋進手心大哭起來。而在那一刻，我回想起聿亞在我面前，小心翼翼地將盒子打開，要我挑禮物的模樣。我突然明白，我會這麼期待那個時刻來臨，是因為我很喜歡聿亞因為在乎我的感受所做的努力，我心底很難受卻流不出眼淚，總覺得一切好像作夢一樣。

我們再次見到阿姨已經是將近二十年後的事了。

外婆過世後，母親從遺物中找到了幾條珠寶項鍊，並從外盒判斷出那是阿姨過去從外國帶回來的禮物。她不知該如何處理這樣昂貴的東西，左思右想，還是決定聯絡已經回國生活的阿姨，將項鍊還給她，原以為會被拒絕的，但沒想到阿姨竟然和她約時間碰面。母親向我提起這件事時，我主動提出要陪她去，她於是露出鬆一口氣的表情，多年未見阿姨，母親也有些忐忑。

我們一起搭著公車，來到那棟豪華的社區大樓。當見到阿姨的臉時，我和母親都說不出話來，她年輕時那樣充滿自信的氣場全都沒了，取而代之的是一張疲憊而柔軟的五官，但我想她看著我和母親應該也是相似的情緒。阿姨和母親對視了幾秒，阿姨才連忙說：「快進來坐。」

走進屋內，姨丈正在為我們泡茶，他親切地問我會不會想喝冷飲，我搖搖手說茶就可以了。看見阿姨和姨丈兩人坐在一起，我突然覺得小時候聽的那些八卦傳聞都不是真的，或許他們不過就是一對普通的伴侶，只是分別喜歡熱鬧和安靜罷了。他們兩人問起我的近況，我如實告訴他們後來就讀的大學科系，以及現在的工作。接著阿姨問我結婚了沒，我回答還沒，她便笑著說：「幸好，還來得及喝你的喜酒。」聽見這句話，我下意識轉頭望向母親的臉，看見她眼眶似乎閃著淚光。

母親順著話題，問起聿欣在美國的發展，阿姨說聿欣後來念了行銷，現在在當地的電商公司工作，應該不太會回來台灣了。兩方一問一答，逐漸補足了這些時間遺漏的細節，母親見時機差不多，便將帶來的項鍊們交給阿姨。阿姨接過後向母親說：「其實你可以留著的。」而母親只是握住阿姨的手，搖搖頭。

天光逐漸暗了下來，我們也準備離去。當我們起身時，我聽見身後傳來一個不在原本空間內的呼吸聲，於是轉過身去。那隻多年前我曾見過的模仿貓，從聿亞曾經的房間門口，朝我們走了過來。

阿姨看著貓，苦笑著說：「年紀大了就知道睡，到現在才來送客。」

直到貓用踉蹌的步伐走進光線內，我才看見牠全身的毛髮都變得極為稀疏，露出下頭粉色的皮膚。牠先是嗅聞了母親的腳踝，然後是我的。我總感覺基於禮貌，我必須蹲下來撫摸牠。當我望向她的臉，那張與雙胞胎極為相似的五官，也朝著我的方向望了過來，並發出：「唉。」類似嘆息般微弱的叫聲。牠瞇著眼睛感受我的撫摸，我卻因為逐漸看清牠的樣貌而不得不停下了動作。

接著牠朝著我的背包走去，湊近聞了幾下，這個微小的動作令我非常震撼，因為我的背包裡，放著當年聿亞送給我的那些用來賠罪的禮物，但我始終不知道該在何時將它們拿出來。儘管我認為過了這麼多年，貓不可能在上頭聞到原先屬於牠主人的味道，但牠抬起頭，用一種觸景傷情的哀傷神情，直直地盯著我看，然後牠張開口，更用力地對著我發出了同樣的聲音，並且音調由高往下墜。「哎。」

聽見那個聲音，我的背立刻發涼，明明知道不可能，但我仍是產生了這樣的幻聽。會不會牠想說的，其實是發音相似的另一個字？（下）