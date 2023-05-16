聯副／2023第二十屆台積電青年學生文學獎 延長收件至5月29日！

聯合報／ 聯副

主辦單位：台積電文教基金會、聯合報

●獎項及獎額：

1.短篇小說獎（限5000字以內），首獎獎學金三十萬元。

2.散文獎（2000~3000字），首獎獎學金十五萬元。

3.新詩獎（限40行、600字以內），首獎獎學金十萬元。

4.附設「高中生最愛十大好書」票選及系列活動，由參賽者選出心目中最愛的台灣出版文學類書籍。

●應徵條件：凡具備中華民國國籍，16歲至20歲之高中職（含五專前三年）學生均可參加，唯須以中文寫作。

●詳情請上：臉書粉絲團

www.facebook.com/teenagerwrite

或洽：chin.hu@udngroup.com

02-8692-5588轉2135（下午）

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聯副文訊 台積電青年學生文學獎

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