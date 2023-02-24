放棄虛偽幸福，讓我們學著更愛自己

作者喘氣的蠟燭曾說自己是看赤川次郎與東野圭吾的書長大的，一直以為自己會寫推理小說，某一天腦海突然就生出一男一女的影像，於是開始了第一部都會愛情小說創作，更因為讀者的期待與催更，讓她有不斷創作的動力。本身擅長以寫實的筆觸，寫出濃又深沉的愛情，還開始嘗試在感情線加入推理元素，讓故事更具戲劇張力。(編按)

書名：《放棄虛偽幸福之後的我》 作者：喘氣的蠟燭

【內容摘要】

林潔雨是人人羨慕的貴婦，有兩個可愛的孩子，在一個無意間直擊先生曾偉浩與年輕女子親暱的用餐！林潔雨一時之間竟然不知道該怎麼辦。

盡管她也早就懷疑過，老公整天不回家可能是在外面有人，但當這一切赤裸裸地呈現在眼前，她像被捅了一刀般失措，淚珠子傾刻斷了線往下掉。

一個個路口擺在林潔雨面前，她該帶著虛偽幸福的面具裝聾作啞過下去，繼續享受貴婦的生活？還是珍惜未來的日子，為自己而活，活出自己？

文／喘氣的蠟燭

林潔雨也不知道自己為什麼要答應這場同學會，也許是全職太太的生活太無聊了，老公不是出差就是加班應酬，一個月十天半個月不在家，她太寂寞了，即使在這熱鬧的同學會上，她依舊是孤單的。

同學們圍著大飯桌熱火朝天的聊著，從孩子跨區入學接送如何累人不容易，經濟不景氣房貸壓死人，到老闆精打細算苛刻年終獎金等等……這些話題，林潔雨一句也插不進嘴。

她和他們的經濟不在一條水平線上。以前讀書時，她就是他們側目的異類；而今，也依然是和他們完全不同的存在。她從衣櫃裡隨意拿出來的LV包十幾萬，身上的Burberry風衣一二十萬，住在這座城市最貴的別墅區，孩子讀著上百萬一年的國際住宿學校。

每個人都對她投以羨慕的眼神，誇讚她嫁了好老公。

所以，她能和他們聊什麼呢？說她每天鬱鬱寡歡，說她過得一點也不快樂，還是說她總是十天半個月看不到老公，家裡死氣沈沈只有她一個人，她不能抱怨，也無從抱怨。她想說，她其實挺羨慕他們活得熱騰騰的這股活力？但她說不出口，只能從包廂走出來，假裝要上化妝室。

飯店二樓有一條長長的觀景走廊，林潔雨挺直背脊，散步穿過雅緻的花藝與精美的裝飾，向長廊盡頭走去。

走著走著，有服務生端著菜從她身邊經過，推開走廊邊的一扇包廂門。林潔雨就那樣猝不及防的，目睹了令她心碎的一幕，她那個號稱到過年都在出差的老公曾偉浩，此刻正衣冠楚楚的和一個妙齡女子相對而坐。

服務生說：「打擾一下。」的時候，曾偉浩正把妙齡女子的頰邊碎髮挽到耳朵後面。火鍋置於兩人之間，騰騰熱氣，都沒能隔斷兩人的眉目傳情。

捉姦現場就這樣現在眼前，林潔雨一時竟不知道該怎麼辦。盡管她早就懷疑過，老公整天不回家可能是有了外遇，但當這一切赤裸裸的呈現在眼前，她還是覺得像被捅了一刀般失措，淚珠子傾刻不可抑制的往下掉。也就是這個瞬間，曾偉浩轉頭向服務生道謝，而看到了林潔雨。

曾偉浩的反應倒是很鎮定，臉上沒有絲毫的波瀾，他起身問林潔雨：「妳怎麼在這裡？」

「我的大學同學會辦在這！」林潔雨抹了把眼淚，啞著嗓子反問：「那你怎麼在這裡？她是誰？」

曾偉浩左右看看，沒說話。

林潔雨也不想在公共場合出醜，她前進一步跨進狹小的兩人包廂裡，哐噹一聲關上門：「我問你，她是誰？你們是什麼關係？」

曾偉浩知道無法抵賴，索性破罐子破摔，攤了攤手：「妳覺得是什麼就是什麼，可以了嗎？有話我們回去再說。」

林潔雨心裡憤怒，酸楚，說不出來是為自己，還是為這年輕貌美的小三。她壓抑浮在喉頭的哽咽，對曾偉浩說：「既然我同學會，等一下難免你會被我同學遇到，我同學也都認識你，避免尷尬，你過去打招呼一下吧。我們的事，過了今晚再談。」

曾偉浩抽出一張濕巾擦手，擦完後揉成一團彈到桌上，慢條斯理的說：「我跟你們班那群歪瓜裂棗，有什麼見面的必要嗎？」

林潔雨倒抽口冷氣，這個男人話語裡的有恃無恐，讓她覺得震驚又陌生。是他變了，還是她太傻，從來就沒了解過真正的他？還是他看出她必須依附他過活，所以可以毫無顧忌地踐踏她？

林潔雨閉上眼睛，片刻後猛然睜開，揚手狠狠搧了曾偉浩一巴掌，然後大步衝了出去。

走回同學會包廂時，她認真思考，此時此景，她意識到自己一直維繫的體面和驕傲，好像沒什麼意義了。既不能換來他人的聲援，也不能得到他人的憐惜。每一個人都是置身事外的吃瓜客，窺視著當事人千瘡百孔的心。

其實，這一切只是因為她習慣了完美、習慣了成功、習慣了被人仰視，這讓她比曾偉浩更害怕姦情被發現，被同學知道她老公外遇。她剛剛只顧著惶恐，忘了這並不是一道無解的難題，只要什麼都不怕就好了。

她沒有再回同學會包廂，這讓人羨煞看似幸福的婚姻，她偽裝不下去了，她轉身離開，決定把前半生的體面留在今夜，想於失意中，試圖找回更驕傲、更無畏的自己。

●本文摘自聯合線上出版之《放棄虛偽幸福之後的我》，點擊立即線上試閱。