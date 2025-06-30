2025漫博會／《Silent Witch沉默魔女的秘密》聲優「會澤紗彌」魔法之書7/26簽名解鎖

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《Silent Witch沉默魔女的秘密》會澤紗彌7/26漫博見面&簽名會。圖/曼迪傳播提供
《Silent Witch沉默魔女的秘密》會澤紗彌7/26漫博見面&簽名會。圖/曼迪傳播提供

自暢銷的最新《Silent Witch沉默魔女的秘密》，台灣將與日本同步在7/5上架播出，為配合動畫在台宣傳，特別邀請為主角「沉默魔女」莫妮卡．艾瓦雷特配音的‧會澤紗彌來台， 7/26(六)於漫畫博覽會舉辦首場台灣見面&簽名會！

在《Silent Witch沉默魔女的秘密》中，莫妮卡·艾瓦雷特是世上唯一能使用「無詠唱魔術」少女，她雖然能獨立擊退傳說黑龍，本性卻極度怕生，可說是究極的Ｉ人，由會澤紗彌聲演天才家裡蹲魔女，劇中不僅演出怯懦害怕的慘叫及抽氣聲，更有關鍵時刻發揮實力的帥氣聲線，兩種反差精準切換的演出，絕對是本作必看重點！

會澤紗彌在17歲時從甄選中脫穎而出成為聲優，一路以精湛配音及歌唱演出獲得粉絲支持，聲演《偶像大師 灰姑娘女孩劇場》關裕美、《契約之吻》木更、《勇氣爆發Bang Bravern》露露、《歲月流逝飯菜依舊美味》星奈奈等主要角色，成績相當亮眼，為新生代聲優中的超新星，本次應邀來台宣傳並舉辦活動，關注她的粉絲千萬不可錯過！

活動資格組限量150組，購買者可獲得參加資格及限定周邊商品，資格組販售辦法及更多活動資訊將陸續公開，請密切注意曼迪傳播官網及粉絲專頁公告！

《Silent Witch沉默魔女的秘密》會澤紗彌7/26漫博見面&簽名會。圖/曼迪傳播提供

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