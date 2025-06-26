《歌劇魅影 20週年經典重映》時光流轉魅影永恆 面具下的悲情人生

傳奇作曲家安德魯・洛伊・韋伯最高傑作

親自全程監製、並搬上大銀幕

《歌劇魅影》(The Phantom Of the Opera)，是音樂劇大師安德魯·洛伊·韋伯（法語：Gaston Louis Alfred Leroux，1868年5月6日－1927年4月15日）的代表作之一，改編自法國作家卡斯頓·勒胡（法語：Gaston Louis Alfred Leroux，1868年5月6日—1927年4月15日）所撰著的同名愛情驚悚小說。音樂劇1986年在倫敦西區首演，1988年登陸百老匯，並於1988年獲得七項東尼獎，是史上最成功的音樂劇之一。2004年，這部音樂劇被搬上銀幕。

《歌劇魅影 20週年經典重映》(The Phantom of the Opera)，故事講述在絢爛、華麗的19世紀巴黎歌劇院，接連發生一連串詭譎的事件，眾人認為是住在歌劇院地底下，一位戴著面具的神祕怪人「魅影」所為。「魅影」發掘了歌舞團女郎克莉絲汀的音樂天賦，克莉絲汀則視他為「音樂天使」，在他的指導下，一舉登上首席女伶的地位。她在成名之後，雖然受到青梅竹馬、年輕貴族勞爾的愛慕，卻也深受神祕而孤獨的「魅影」所吸引。直到有一天，她意外揭開了「魅影」面具下的驚人秘密…

《歌劇魅影》是創作出《貓》、《艾薇塔》等無數百老匯傳奇的音樂劇巨匠安德魯洛伊韋伯所公認的最高傑作。自1986年在倫敦首演以來，這部音樂劇在世界各地持續上演，至今已有超過1億6千萬人次觀賞，為百老匯上演最久的音樂劇。改編為電影版的《歌劇魅影》由韋伯全程監製，由名導喬伊舒馬克執導，憑藉著絢爛豪華的美術、服裝與舞台設計，不僅令觀眾著迷，也獲得奧斯卡三項藝術大獎的提名。

片中多首膾炙人口的名曲，由三位主演親自演唱，真實展現出壓倒性的美聲魅力。多達百人的管弦樂團伴奏，於倫敦的艾比路錄音室（Abbey Road Studios）以完整管弦樂團的規模所錄製。將每一首膾炙人口的旋律與震撼人心的主題，以極致奢華的音效完美呈現，撼動觀眾的心靈。8月1日夜之樂章，經典重映。

《歌劇魅影 20週年經典重映》。圖/天馬行空提供

安德魯洛伊韋伯親自監製，二十週年經典重映

入圍奧斯卡三項大獎，華麗場景、經典旋律大銀幕重現

本片於2004年推出，2005年正式在台灣上映，改編自安德魯洛伊韋伯的同名音樂劇，並由安德魯洛伊韋伯身兼監製及編劇，找來以《蝙蝠俠》系列電影聞名的導演喬伊舒馬克執導，集結一票能唱能演的豪華卡司傑瑞德巴特勒、艾美羅森、派翠克威爾森攜手演繹這段淒美悲壯的經典作品。傑出的美學設計和音樂製作讓本片入圍2005年奧斯卡最佳攝影、最佳藝術指導、最佳原創歌曲三項大獎，儘管最終未成功摘金，仍成為影迷及樂迷心中的一代經典。

時隔多年，導演喬伊舒馬克表示當初是監製安德魯指名邀請他執導這部作品，為此他也特地去看了音樂劇，並打從心底認為這個故事可以拍成一部很棒的作品，從視覺到聽覺都可以展現出非常強大的魅力。在電影正式進入選角階段時，導演喬伊對於主要角色魅影、克莉絲汀、勞爾提出兩大要求，首先是外表必須具備足夠魅惑力，再來就是演員必須能夠親口唱歌。經過層層關卡，最終選定曾任樂團主唱的傑瑞德巴特勒，以及擁有強大聲樂底子的艾美羅森和派翠克威爾森出演。

《歌劇魅影 20週年經典重映》。圖/天馬行空提供

對於三人的演出，導演喬伊舒馬克表示相當滿意，片中可以看見總是給人硬漢形象的傑瑞德巴特勒半邊臉戴上面具，完美詮釋出一個多才、執著，卻比誰都害怕被拒絕、受傷的靈魂，他與當年年僅18歲的艾美羅森所飾演的克莉絲汀之間渾然天成的化學反應，也為這段畸形、不容於世的複雜關係添加更多神秘色彩。至於現在作為恐怖片名導溫子仁班底，被影迷封為「鬼王」的派翠克威爾森，也成功展現好歌喉，完美演繹勞爾子爵的深情與勇氣。

劇組也在本片的歌舞場景的設計上下足苦心，導演喬伊坦言，不同於《紅磨坊》和《芝加哥》等成功的歌舞片，本片更多是參考了歷史作品，例如維斯康提的《豹》、葛麗泰嘉寶主演的《茶花女》，以及珍妮佛瓊絲主演的《包法利夫人》，同時，也觀摩了許多巴黎歌劇院相關的畫作，在吸收這些元素的同時，找到屬於自己的風格，打造出夢想中盛況空前的歌劇院現場。

《歌劇魅影 20週年經典重映》。圖/天馬行空提供

《歌劇魅影 20週年經典重映》。圖/天馬行空提供

《歌劇魅影 20週年經典重映》。圖/天馬行空提供

《歌劇魅影 20週年經典重映》。圖/天馬行空提供

《歌劇魅影 20週年經典重映》。圖/天馬行空提供