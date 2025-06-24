《絕命終結站：血脈》狂賣80億 導演揭成功秘訣：毀掉你的日常

經典恐怖系列電影《絕命終結站》睽違14年震撼回歸，最新篇章《絕命終結站 血脈》 (Final Destination Bloodlines)，再度引爆全球影迷對「死神遊戲」的狂熱。片中延續系列最招牌的「意外連鎖反應」，結合導演團隊的創新點子與生活恐懼細節，口碑與票房雙雙創下系列新高，全球票房已突破2.7億美金（約新台幣80億），6月26日即將在CATCHPLAY+影音平台👉《絕命終結站 血脈》飆速上架

《絕命終結站 血脈》叫好叫座，新接棒的雙導演查克利普夫斯基Zach Lipovsky與亞當史坦Adam Stein功不可沒，史坦笑說：「我們一開始討論的問題是，要怎麼『毀掉』大家的日常生活？我們想從最普通的經驗出發，像是一球冰淇淋或是一首婚禮歌曲，都可能成為死亡的導火線，讓觀眾走出戲院後仍心有餘悸、造成一輩子的陰影！」利普夫斯基則透露，他們為了保持創意與驚喜感，特地把前五集的所有死亡方式歸納整理，甚至做出詳細Excel表格，逐一分析哪些方式效果成功、哪些失敗，還有每場死亡出現多少預兆，確保這一集能帶來驚喜又驚嚇的觀影體驗。他強調：「這一集裡絕對不會再有水滴到插座或螺絲掉在地上的橋段。」

電影《絕命終結站 血脈》其中討論度最高的，就是男子鼻環被吊扇鍊子勾住的場景，光想像就令人頭皮發麻。劇組為了這一幕的真實性，耗時一週進行實驗，模擬各種最可能導致意外的狀況，只為製造出最貼近日常也最讓人不安的驚悚場面。 導演們也分享了整個系列中最愛的經典死亡橋段，利普夫斯基最印象深刻的是《絕命終結站2》中，男子逃出火場、誤踩自己扔出的義大利麵，最終被逃生梯刺穿臉部的場景：「他以為自己逃過一劫，卻因為先前的小動作喪命，每個因果環節都環環相扣，完全是死神的精心設計。」

而史坦則對《絕命終結站5》的體操場意外情有獨鍾：「那根掉在平衡木上的螺絲太經典了，每次看到都會讓人全身發毛，這也啟發我設計《血脈》中烤肉派對的玻璃碎片橋段。觀眾的注意力會一直盯著它，卻沒想到真正的致命關鍵藏在別處。」 除了全新篇章《絕命終結站 血脈》，CATCHPLAY+也同步上架👉《絕命終結站》全系列作品，從一到五集通通一次看個過癮，一起來重溫這場驚嚇連連、血腥又巧妙的死神遊戲！

《絕命終結站 血脈》。圖/CATCHPLAY+提供

《絕命終結站 血脈》。圖/CATCHPLAY+提供