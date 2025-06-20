《牧羊人，你來自哪裡？》小說改編 禁片鮮肉男星野外情慾奪加拿大影帝

曾被英美亞馬遜串流平台下架禁播的大尺度同志片《愛摸你愛摸我》俊美男星菲利克斯．安托萬．杜瓦，此次以新作《牧羊人，你來自哪裡？》(Shepherds)回歸大銀幕，將於6月27日於全台上映。繼《愛》片挑戰道德界線的樹林全裸情慾戲後，菲力克斯再次「賣肉」大秀養眼身材，與氣質女星索琳希戈在阿爾卑斯山「愛摸你愛摸我」，化身追夢文青飛到南法普羅旺斯牧羊，更發揮生涯最佳演技，於多倫多影評人協會獎奪得傑出加拿大主演。

本片為廣受國際影壇肯定的加拿大蒙特婁代表導演蘇菲．德拉斯普關懷人性溫情之作，擅長探討真實與虛構界線的他，此次改編自作者Mathyas Lefebure自傳小說《牧羊人，你來自哪裡？》，揉合作者親身經歷與虛構事件，呈現令人醉心的阿爾卑斯山景觀也不忘牧羊生活的殘酷現實，不僅散發抒情文哲氣息，更叩問並直視生命的本質。

就是這樣，多倫多徹底迷上了菲利克斯

加拿大天菜男星菲利克斯．安托萬．杜瓦雖曾以特技演員身分參與動作鉅片《決戰中途島》、《月球隕落》，但直到被前衛情色導演布魯斯辣布魯斯相中後，才首次擔綱電影主演《愛摸你愛摸我》。這回領銜出演《牧羊人，你來自哪裡？》則獲職涯突破，精湛演繹工作疲乏辭職不幹的城市文青，首度於多倫多影評人協會獎擊敗眾多好手，榮獲傑出加拿大主演！《牧》片導演蘇菲．德拉斯普更於IG發文大讚：「就是這樣，多倫多徹底迷上了菲利克斯」。

《牧羊人，你來自哪裡？》。圖/捷傑電影提供

樹林到草原，同性到異性，禁忌到唯美情慾戲

擁有俊俏外型和辣眼身材的菲利克斯，繼《愛》片在樹林與雙胞胎兄弟做愛，新片《牧羊人，你來自哪裡？》再次大膽野外露出！戀上公務員艾莉絲後，不僅透過日記幻想彼此共度美好牧羊生活，邊讀信件邊打手槍，甚至幻想成真——在一望無際的阿爾卑斯山草原互相愛撫，唯美又浪漫的畫面盡收於如詩如畫的攝影中，絕對值得大銀幕欣賞！

如果你也累了，不如放手一搏追夢

《牧羊人，你來自哪裡？》描述職業倦怠的廣告企劃馬切斯，由蒙特婁遠走高飛至南法普羅旺斯，追求浪漫理想的牧羊生活。同樣尋找人生意義的公務員艾莉絲，受到他的信件啟發，拋下工作與城市，兩人由普羅旺斯小鎮徒步至阿爾卑斯山牧羊，共同面對大自然的磨難與挑戰，在炎炎山間夏日找到生活的答案。《牧羊人，你來自哪裡？》將於6月27日在台上映，電影海報預售套票現正於博客來熱賣中，更多資訊👉「捷傑電影」粉絲專頁

《牧羊人，你來自哪裡？》。圖/捷傑電影提供

《牧羊人，你來自哪裡？》。圖/捷傑電影提供

《牧羊人，你來自哪裡？》。圖/捷傑電影提供

《牧羊人，你來自哪裡？》。圖/捷傑電影提供