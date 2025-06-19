《鹽路上有你》英國最美海岸步道爆紅 帶你感受徒步的療癒奇蹟

★ 真人真事改編，同名暢銷回憶錄全球熱銷突破百萬冊

★ 原著回憶錄榮獲《衛報》、《華爾街日報》等國際媒體一致盛讚

★ 踏上一趟630英里的救贖之旅，飽覽英國西南海濱小徑壯闊美景

★「金球獎視后」吉蓮安德森再展精湛演技，精準捕捉人性的脆弱與愛

★【哈利波特】傑森艾塞克顛覆形象，真摯演出罕病丈夫，演技觸動人心

★「東尼獎名導」瑪麗安妮艾略特跨足電影長片，以細膩筆觸刻劃人性深處

當人生崩塌，我們選擇出發

《鹽路上有你》(The Salt Path)故事講述，蕊娜（吉蓮安德森飾演）與莫思（傑森艾塞克飾演）結縭數十年，原本經營一間農場民宿，過著寧靜而知足的生活。沒想到一場突如其來的背叛，讓他們傾家蕩產，連家園跟農場都遭到法院查封。雪上加霜的是，莫思同時被診斷罹患罕見的腦部退化疾病，醫生甚至宣告他已時日無多…。一夕之間失去所有的這對夫妻，做出看似瘋狂的決定——帶著一本地圖書、一頂帳篷和一些必需品，踏上全英國最長、最崎嶇的國家步道「西南海濱小徑」。在這趟橫跨630英里的艱難旅途當中，他們重新學習如何活下去，並攜手走過絕望，走向希望。7月4日上映。

真實故事改編，今年最感人熱淚的療癒之旅

蕊娜文恩（Raynor Winn）與莫思文恩（Moth Winn）結縭30多年，育有兩個孩子，並共同經營農場民宿。2013年，莫思被診斷罹患名為「皮質基底節退化症」的罕見神經退化疾病。這個疾病不僅會讓身體疼痛、行動不便，也會影響記憶與認知能力，更將縮短患者生命。同一時期，他們還因為投資朋友的生意失敗，產生財務糾紛，並將大量積蓄花費在漫長的訴訟當中，導致一輩子用心守護的家園，遭到法院查封，一夕之間失去所有。

正當兩人在家中躲避法警時，無意間發現一本講述男人帶著狗，踏上英國西南海濱小徑的舊書《蹓狗五百哩》（Five Hundred Mile Walkies），這彷彿一盞明燈指引，讓覺得已經沒什麼可以再失去的他們，因此受到鼓舞，決定帶著地圖、睡袋、帳篷與少量必需品，踏上這條英國最長的國家步道，展開長達630英里的徒步旅程。

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供

由於蕊娜擔心莫思會隨著病情惡化，遺忘兩人在一起的時光，因此她將這段如鹽般帶有苦澀滋味、卻又充滿韌性的旅程化成文字，作為送給摯愛的情書，記錄莫思如何在體能的限制下變得更加強大。無家可歸的他們，在這趟經歷中，建立起更強大的情感與力量。之後，她將自己所寫的文章投稿到《大誌雜誌》（The Big Issue），兩人的故事一刊登，便引發讀者強烈共鳴，進而在2018年正式出版成回憶錄《鹽徑偕行：鹽漬入味的雙人苦旅，在英格蘭西南海濱小徑》（The Salt Path）。

這本回憶錄不僅暢銷超過百萬冊，屢獲國際媒體好評推薦，更榮獲英國皇家文學學會克里斯多福布蘭登獎、美國國家公共廣播電臺（NPR）年度好書，以及英國重要文學獎項「科斯塔文學獎」提名。不僅如此，還穩居《Sunday Times》暢銷榜85週，以及Amazon UK非小說類冠軍。奇蹟的是，莫思隨著規律的徒步與人生尋找到方向，症狀逐漸緩解，至今仍與蕊娜相守度日，過著雨後天晴的嶄新人生。

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供

「東尼獎名導」瑪麗安妮艾略特（Marianne Elliott），在新冠疫情爆發期間，頓時失去工作，在看不清前景的同時，她想起自己曾閱讀過蕊娜的這本回憶錄，並思考：「這位五十歲的女士，經歷過比我更艱難的困境，卻在壯麗的大自然中找回自己，並得到療癒。」這也讓拍攝電影的靈感在此時浮現，於是花費一些時間獲得拍攝許可，並與編撰過《她有話要說》（She Said）、《離經叛愛》（Disobedience）、《依達的抉擇》（Ida）等片的編劇蕾貝卡蘭克維茲（Rebecca Lenkiewicz）合作，將主角的迷失與衝擊、大自然的美麗與反覆無常，以及宛如走向重生的艱辛經歷，打磨成劇本，再透過細膩的鏡頭語言與視覺呈現，前後耗時四年時間，將蕊娜與莫思這段不可思議的人生故事搬上大銀幕。

詮釋文恩夫妻的演員也是一時之選，請來金球獎、艾美獎雙料視后吉蓮安德森（Gillian Anderson），以及透過《哈利波特》系列（Harry Potter）、《決戰時刻》（The Patriot）、《白蓮花大飯店》（The White Lotus）等作紅遍全球的英國資深男星傑森艾塞克（Jason Isaacs）攜手主演。兩人在片中緊抓人物精髓，透過簡單對白與毫無保留的演繹，精準捕捉文恩夫妻脆弱、痛苦與屹立不搖的精神。扣人心弦的細膩呈現，以及演員精湛演技的加成，也讓本片獲得《衛報》、《綜藝》、《Deadline》等國際媒體好評盛讚，是台灣觀眾一定要透過大銀幕參與的影像療癒之旅。

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供

《鹽路上有你》。圖/采昌國際多媒體提供