《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》45週年紀念之作 大雄也懂藝術了

★「電影哆啦A夢」系列45周年紀念作品

★ 蟬聯日本六週票房冠軍，賣座超過45.3億

★《哆啦A夢》第44部長篇劇場版系列作品

★ 日本新生代男星鈴鹿央士獻聲演出

★ 日本「中毒系歌姬」愛繆獻唱主題曲〈Sketch〉

連續6週蟬聯日本票房冠軍，動員超過378萬人次，賣座超過45.6億日圓的《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》，不僅超越前作《大雄的地球交響樂》與《大雄的天空理想鄉》的票房，更是直接寫下2D「電影哆啦A夢」日本票房史上第3高的成績！

在成功打響「電影哆啦A夢」45週年紀念作的名號之餘，更以亮眼成績再度證明了哆啦A夢系列的長青魅力。《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》以「繪畫」為主題，描述大雄等人進入一幅神祕的畫作，與畫中女孩「可蕾雅」來到了「雅特利亞公國」，一同展開繪畫世界的大冒險。《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》將於7月18日在台灣同步上映國語配音版、日語原音版！

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》近期陸續於越南與中國上映，也都傳出捷報。越南自5月23日上映以來，不僅空降當週票房冠軍，上映十天票房即突破1230億越南盾（約1.4億台幣），擊敗同期上映的好萊塢巨星湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》與迪士尼《星際寶貝：史迪奇》，再創越南影史紀錄！而自5月31日於中國上映後，短短十天便累積8751萬人民幣（約3.62億台幣），成為中國六一兒童節動畫票房冠軍，同樣超越《星際寶貝：史迪奇》等強片，展現驚人實力。

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

今年的《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》是由曾執導《大雄的新魔界大冒險〜7人的魔法使〜》、《新‧大雄與鐵人兵團〜振翅吧天使們〜》、《大雄的祕密道具博物館》等多部傑作，以擅長刻劃角色情感著稱的導演寺本幸代，睽違12年再次執導「電影哆啦A夢」的作品。

寺本導演表示，這次回歸對她而言是既期待又緊張的挑戰。從接受製作人提出的「繪畫主題」開始，她便與編劇合作構思如何將繪畫與冒險融合為一個完整故事。導演表示：「過去的哆啦A夢電影已經到過各種地方，這個『進入畫作』的概念將會讓大家眼睛一亮。」為小夫配音的關智一也盛讚：「寺本導演擅長在原作的基礎加入新的元素，而這些改動不會顯得多餘，反而讓作品更加精彩。」可見寺本導演深受配音群的信賴。《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》將於7月18日在台灣同步上映國語配音版、日語原音版！

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供