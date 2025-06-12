《親密之海》胡晴舫小說改編 吳慷仁x李銘順直視情慾深淵

由CATCHPLAY 旗下影響原創影視製作、備受矚目的話題台劇《親密之海》，今日宣布定檔7月18日起，於CATCHPLAY+影音平台 (台灣、印尼、新加坡)、 CATCHPLAY電影台61頻道以及台灣 LINE TV、香港Now TV等平台共同首播；驚喜的是，《親密之海》更將成為繼《我們與惡的距離II》後，登上國際串流平台Amazon Prime Video 的第二部台劇，全球超過240個國家與地區的觀眾，將能與台灣劇迷一同看到這部深入親密關係與世代差異的獨特台劇。

改編自作家胡晴舫知名小說《群島》，台劇《親密之海》由CATCHPLAY旗下影響原創影視公司與鑫囍創業公司共同出品，新加坡導演呂吉元與劇場鬼才蔡柏璋共同執導，集結實力演員李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育，以及福地祐介、蔡亘晏、李至正、李劭婕、胡瑋杰、黃湘婷、張家倫等優秀卡司，共同演繹充滿當代社群元素及世代差異的複雜情感關係。

第一、二集日前於金馬奇幻影展首映，除一票難求，映後好評更迅速在網路蔓延，「精緻且都會氛圍做得很好，很難得的台劇。」、「如同在海中漂浮著，渴望在親密關係中獲得滿足。」、「怎麼會有一部互文性如此豐富的作品。」、「探討非一般情感關係、大膽的情慾戲，以及其中的文學內裏，是內外都大膽勢必引發關注跟討論的作品。」

耗時兩年劇本開發跟前製，《親密之海》於2023年初開拍，除了於台北與花蓮取景，更是近年來少數跨海製作的台劇，遠赴美國紐約與阿拉斯加馬塔努斯卡冰川等地拍攝，之後更歷經兩年的後期製作，四年的心血終於即將與觀眾見面。今日釋出預告與前導海報，以李銘順飾演的成功企業家為視角，描述與吳慷仁、瑞瑪席丹和于子育等角色之間複雜情愛關係，以及世代落差造成的不同價值觀；除了人物的細膩與激情，亦深刻描繪了台灣20年來的變化，尤其是在社群網路的放大鏡下，人與人之間既孤獨又緊緊相連的關係。

《親密之海》于子育飾演的角色看著李明順與蔡亘晏飾演的角色若有所思。圖/CATCHPLAY提供

曝光的預告也看出，故事以李銘順飾演的成功企業家李憲宏為主軸，揭開了錯綜複雜的情愛關係，由吳慷仁飾演的阿榮，在李憲宏身邊默默守護，但卻隱藏著不為人知的情愫，瑞瑪席丹詮釋的莉蓮，則以熱情而難以掌控的姿態闖入李憲宏的生命，激起無法抵擋的情慾與困惑，而由于子育飾演的曉雯既是事業夥伴，又是難以割捨的情人， 沈靜的外表下藏著無法言說、幾近燒灼的深情與渴望；而於此同時，對年輕世代有著不同思維的李憲宏，卻意外點燃了網路輿論的猛烈攻擊，影片結尾的對白「你不覺得人總是希望得到自己沒有的嗎？」道盡男女關係中的自私與慾望。

新加坡導演呂吉元表示，《親密之海》是他拍過最勇敢、最有詩意的一部影集。這個故事的核心是以愛為主題，探討人與人之間的距離。橫跨戀人、朋友、家人甚至是身分認同，都是以愛作為共同的力量。他特別感謝所有演員勇於挑戰自我，共同完成了這部意義非凡的作品。而在劇場界早已享有盛名的蔡柏璋導演，交出了首部影視執導作品，他說：「影視的工作模式跟美學跟以往在劇場的體驗非常不同；我非常感謝演員的信任，尤其他/她們願意在鏡頭前展露最脆弱的一面，讓我相當動容。我相信每一位觀眾都能夠在這個作品裡面找到自己生命的映照。」

《親密之海》吳慷仁飾演的角色非常崇拜由李銘順飾演的老闆。圖/CATCHPLAY提供

除了兩位導演對《親密之海》的肯定，演員們更是獻出了難得的演出經驗，李銘順表示：「《親密之海》是我接觸過最有情慾張力的劇本，超越肢體接觸的慾望，往往更讓人難以駕馭。」吳慷仁說：「人與人之間關係的表象，不見得代表真實，《親密之海》對人性的描述讓人驚豔。」在預告中曝光大尺度演出的于子育則說：「看完《親密之海》的劇本，讓我不禁去想，每晚躺在你身邊的那個人，真的是你最親密的人嗎？」而瑞瑪席丹亦坦言：「因為慾望的氾濫，人性才會那麼複雜，就像《親密之海》中所說的，你該怎麼選擇。」

《親密之海》將在7月18日於CATCHPLAY+影音平台 (台灣、印尼、新加坡)、CATCHPLAY電影台61頻道首播，並於台灣 LINE TV、香港 Now TV及國際串流平台Amazon Prime Video於全球超過240個國家與地區同步共同首播，全球觀眾都將一起進入這片錯綜複雜卻真實貼近內心的情感之海。

《親密之海》于子育飾演的角色深情撫摸李銘順飾演的角色。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》于子育飾演的角色被覆著沉重的關係情緒。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》李銘順與瑞瑪錫丹飾演的角色深情互動。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》瑞瑪席丹飾演的角色在餐廳獨自沉思。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》。圖/CATCHPLAY提供