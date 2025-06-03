《超硬伴娘》恐怖分子闖入婚禮 「胖艾美」捍衛閨蜜拯救世界

《超硬伴娘》(Bride Hard)故事講述，身經百戰的頂尖特務珊（瑞貝爾威爾森飾演），從未失手的她，竟因為一項看似「和平」的任務而踢到鐵板──擔任閨蜜的婚禮伴娘。在這場超奢華婚禮當中，她不僅要適應伴娘職責，還得與三位個性浮誇、又像塑膠姐妹的伴娘團共處。此時，一場突如其來的危機降臨：一群恐怖分子闖入，挾持現場的富豪賓客，讓婚禮瞬間成為人質危機現場。這讓珊被迫重返特務模式，優雅揮拳、含笑出招，一邊即刻救援、一邊捍衛閨蜜的幸福之日…。

動作＋喜劇雙重暴擊，今年暑假唯一笑破肚皮、熱血沸騰動作喜劇！

曾執導《空中監獄》（Con Air）、《古墓奇兵》（Lara Croft: Tomb Raider）、《浴血任務2》（The Expendables 2）等經典動作鉅片的名導賽門魏斯特（Simon West），以獨到的視覺風格與節奏明快的動作場面聞名，是最懂得如何將動作元素發揮到極致的導演之一。他擅長在動作中注入機智幽默元素，讓觀眾在緊張刺激之餘也能開懷大笑。這次他以全新動作喜劇《超硬伴娘》霸氣回歸，再度展現他融合喜劇與火爆場面的拿手絕活，在拳打腳踢、槍砲彈藥之中，帶來讓人笑到噴淚的爽感體驗，勢必讓觀眾在今夏大銀幕上看得過癮又發笑。

《超硬伴娘》描述一名頂尖特務「珊」，她過著雙面人生，身邊沒有任何人知道她的特務身分，連從小一起長大的閨蜜「貝琪」也毫無察覺。珊一心只想拯救世界，總是全力以赴投入每場任務，卻因此忽略與貝琪之間的情誼，導致兩人漸行漸遠，直到貝琪的人生大事——「結婚」來臨，讓兩人終於重逢，珊也被邀請擔任最重要的「首席伴娘」，與貝琪以及一票姐妹們共組伴娘團。只是忙於任務的她，已經數度缺席各項重要活動，好不容易在婚禮前夕，能與這群姐妹們來到巴黎，準備替貝琪舉辦一場難忘的超狂單身趴，沒想到珊卻在同時間接獲任務，讓她不得不丟下姐妹、中途落跑，完成任務來拯救世界。

對於頻頻缺席的珊，貝琪已經忍無可忍，終於情緒爆發，將首席伴娘的職責轉交他人，導致兩人的關係變得尷尬。來到婚禮當天，即將嫁入富豪的準新娘貝琪，將在私人小島上舉辦超奢華婚禮，而珊仍硬著頭皮以伴娘身分出席。正當一切順利進行時，一群恐怖分子闖入婚禮，挾持現場賓客，所有人命懸一線。此時，穿著伴娘服的珊已經悄悄切換為特務模式，必須一邊隱瞞自己的特殊身分，一邊打擊反派，誓言守護這場屬於閨蜜的大喜之日，並捍衛所有人的生命安全。

《超硬伴娘》。圖/采昌國際提供

片中這對好閨蜜「珊」與「貝琪」，由《歌喉讚》（Pitch Perfect）中人氣爆棚的「胖艾美」瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson），以及「美麗女聲團長」安娜坎普（Anna Camp）再度合體演出，笑果加倍、默契滿點！其他演員陣容也豪華萬分，有憑藉《滯留生》（The Holdovers）榮獲奧斯卡的達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）、演出熱門影集《副人之仁》（Veep）與《創造安娜》（Inventing Anna）的安娜克倫斯基（Anna Chlumsky），以及喜劇潛力女星琪琪祖巴多（Gigi Zumbado），全員共組史上最瘋、最鬧的伴娘團，打造今年最瘋狂的喜劇盛宴！全片打鬥、槍戰、爆破一應俱全，節奏緊湊又笑料不斷，宛如開外掛升級版的《伴娘我最大》（Bridesmaids），熱血、爆笑、驚喜一次到位，台灣更將與美國同步上映，絕對不容觀眾錯過！

身經百戰的頂尖特務珊（瑞貝爾威爾森飾演），從未失手的她，竟因為一項看似「和平」的任務而踢到鐵板──擔任閨蜜的婚禮伴娘。在這場超奢華婚禮當中，她不僅要適應伴娘職責，還得與三位個性浮誇、又像塑膠姐妹的伴娘團共處。此時，一場突如其來的危機降臨：一群恐怖分子闖入，挾持現場的富豪賓客，讓婚禮瞬間成為人質危機現場。這讓珊被迫重返特務模式，優雅揮拳、含笑出招，一邊即刻救援、一邊捍衛閨蜜的幸福之日…。

《超硬伴娘》。圖/采昌國際提供

《超硬伴娘》。圖/采昌國際提供

《超硬伴娘》。圖/采昌國際提供

《超硬伴娘》。圖/采昌國際提供

《超硬伴娘》。圖/采昌國際提供

《超硬伴娘》。圖/采昌國際提供

《超硬伴娘》。圖/采昌國際提供

《超硬伴娘》。圖/采昌國際提供

《超硬伴娘》。圖/采昌國際提供