《寶藏獵人》埃及實地取景 虛實融合宛如《印第安納瓊斯》再現

結合古埃及歷史謎團與現代尋寶冒險,宛如《印第安納瓊斯》(Indiana Jones)再現的最新冒險強片《寶藏獵人》(Treasure Hunters: On the Tracks of Khufu),即將在6月6日於台灣震撼獻映。本片由法國女星芭芭拉史爾茲(Barbara Schulz)首度演而優則導,熱愛考古、歷史元素的她,對於冒險電影擁有極高要求,希望透過稍微改編真實事件來建構電影內容,打造出虛實融合的故事。

劇組為此不僅進行大量歷史考證,更請到學者們驗證資料的正確性。此外,劇組也遠赴開羅實地拍攝,與專家學者及博物館合作,力求細節到位,其中更巧合發現一個拍攝場景,竟是片中關鍵人物「羅浮宮第一任館長」的故居。這項意外巧合,也讓導演驚呼:「幾乎有一種感覺,我真的像是要找到寶藏了!」值得一提的是,本片在國外上映後也廣獲好評,是台灣觀眾今年不可不看的尋寶強片!

從影30年首導冒險鉅作 導演超專業細節設定連學者都大讚

《寶藏獵人》是法國女星芭芭拉史爾茲出道30年來,首部的導演之作。熱愛考古、歷史、探險、尋寶元素的她,對於冒險電影有極高要求,希望能從真實事件出發,透過些微改編,打造出虛實融合的冒險故事,她對此表示:「對於劇情的設計,我有很高要求。有點像丹布朗(Dan Brown)在製作《達文西密碼》(The Da Vinci Code)那樣,拿一些真實元素,再包裝成虛構故事,讓觀眾會在某些時刻忍不住去查證資料,結果發現居然是真的,這樣就更引人入勝了!」

為此,劇組進行大量歷史考證,請到歷史學者確認關於拿破崙的細節,以及埃及學家監督,以確認資料的真實性。全片對於考證的細緻程度,就連專家都忍不住大力稱讚,讓導演對此分享:「埃及學家尚紀堯姆奧萊特佩爾捷(Jean-Guillaume Olette-Pelletier)對我說過一句非凡的話,他說:『你們所創造的內容,讓我覺得埃及豔后的木乃伊很有可能就被埋在巴士底監獄下。』」

《寶藏獵人》。圖/采昌國際多媒體提供

遠赴埃及實地取景 拍攝現場竟是羅浮宮首任館長的家?!

橫跨法國與埃及,融合真實歷史與虛構故事的《寶藏獵人》,為講求真實、力求細節到位,在還原方面煞費苦心,不僅遠赴開羅實地拍攝,向埃及學家借用許多收藏品,使用忠於時代背景的古埃及文字,同時也與德農博物館合作,特地打造兩件精細的複製品用於片中。其中,他們更巧合發現,片中一個拍攝場景,竟是片中關鍵人物「羅浮宮第一任館長」維旺德農(Vivant Denon)的故居,讓導演芭芭拉史爾茲忍不住驚呼:「這個巧合令人相當震驚,巧合到讓我幾乎有一種感覺,是我真的像是要找到寶藏了!」

值得一提的是,本片於國外上映後也廣獲好評,觀眾紛紛盛讚:「首度執導就交出一部成功作品,是一場聰明、有趣且不受拘束的考古尋寶之旅!」「百分之百被吸引!節奏緊湊,一刻都不停歇!」「沉浸在解謎過程中!」「是不容錯過,全家必看的電影!」同時也是台灣觀眾今年不能不看的尋寶冒險強片!

這部富含歷史與想像力的冒險尋寶強片《寶藏獵人》,即將在6月6日於台灣隆重獻映。本片劇情描述相傳,古埃及法老「古夫」的驚世寶藏,曾在拿破崙遠征埃及時期被發現,並被悄悄運回法國,藏匿在巴黎某個隱秘角落。時至今日,一位作風離經叛道的考古學家克里斯(法布萊斯魯奇尼飾演),在開羅的一次挖掘中,意外發現一段神秘文字。這段文字為傳說添上真實線索,更點燃他的尋寶意志,讓他決心揭開這個失落的寶藏謎團。

他找上許久未聯繫的女兒伊西絲(茱莉亞皮雅頓飾演)和孫子朱利安(加夫里爾達特維勒飾演),三代組成「冒險小隊」,從羅浮宮深藏不露的機密檔案館,一路追查到拿破崙昔日情人所居住的馬爾梅松城堡密室。在這場關於信念、家庭與歷史真相的冒險當中,三人能否破解重重謎團,成功揭開失落已久的21世紀最偉大寶藏真相呢?

