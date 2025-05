《馴龍高手》男主7歲立志成為小嗝嗝 夢想成真與無牙仔飛上天

★改編自Cressida Cowell創作的兒童文學《如何馴服你的龍》

★《馴龍高手》動畫,曾獲四項奧斯卡獎提名,締造全球票房16億美元

★《馴龍高手》真人版電影,由迪恩戴布洛伊執導、編劇和製作

環球影業即將於6月11日推出改編自經典動畫的真人版電影《馴龍高手》(英語:How to Train Your Dragon),在最新釋出的精彩花絮中,飾演主角“小嗝嗝”的梅森塔姆斯分享了這個角色對他的深遠意義,直言這次演出是他從小以來的夢想成真。「我從小就把小嗝嗝當成我的英雄偶像,」梅森坦言:「記得七歲時看到《馴龍高手2》動畫的預告片,小嗝嗝騎著沒牙飛翔天際的畫面讓我當下就想:『我要成為他。』所以嚴格來說,這是我讓自己的夢想成真。」

曾為動畫版小嗝嗝父親「史圖依克」配音、這次也回歸飾演同一角色的傑瑞德巴特勒,對梅森的演出大為讚賞。「我早就知道他演技很好,但當我們一起拍攝對手戲時,我心裡真的驚呼:『哇,這孩子演得真好。』」傑瑞德說:「他非常努力、非常在乎角色,還有一種純粹又自然的天賦。看到他飾演的小嗝嗝,展現出幽默、自信、不安與傷痛,以及渴望證明自己的情感層次,真是令人驚艷。他既精準又細膩地詮釋這個角色在大銀幕上的每一刻。這回真人版電影的一大魅力,就是能看到像梅森這樣極具才華的年輕演員,為這個經典角色帶來全新的生命力。」

這次,環球影片特別推出「尋找你的命定龍夥伴」LINE互動活動,邀請影迷搶先體驗飛越天際的冒險旅程,化身帥氣龍騎士!即日起至2025年6月15日,只要加入👉環球影片LINE官方帳號,點選進入活動頁面,完成測驗並上傳照片,即可獲得與你的命定龍夥伴一同翱翔天際的合成照片。活動期間內分享成果圖給LINE好友,還能參加抽獎,獲得電影票或限量電影周邊紀念品。

《馴龍高手》。圖/環球影業提供

《馴龍高手》故事敘述在荒蕪粗獷的博克島上,維京人與龍族是世代相傳的宿敵。但是小嗝嗝(《闇黑電話》梅森塔姆斯 飾)卻與眾不同。作為族長大塊頭史圖依克(傑瑞德巴特勒再度詮釋動畫版中的經典角色)充滿創意卻不被重視的兒子,小嗝嗝打破數百年來的傳統,和一隻令人畏懼的夜煞-沒牙-成為好朋友。他們出乎意料的深厚友情不但揭露了龍族的真正本性,同時也動搖了整個維京社會的根基。

在勇猛善戰又野心勃勃的亞絲翠(《小飛象》、影集《最後生還者》英國電影學院獎入圍者妮可帕克 飾)以及維京人村莊個性古怪的鐵匠戈伯(《公主與狩獵者》、《活人甡吃》尼克佛羅斯特 飾)的陪伴下,小嗝嗝必須面對一個因為恐懼與誤解而分歧的世界。當一個古老的威脅出現,讓維京人和龍族都身陷危險時,小嗝嗝和沒牙的友情就成為創造一個全新未來的關鍵。他們必須攜手合作,走出一條通往和平的艱辛道路,突破各自世界的界限,並且重新發掘英雄與領袖的真正意義。

《馴龍高手》。圖/環球影業提供

這部電影的演員陣容還包括朱利安丹尼森(《死侍2》)、蓋布爾霍威(《天黑請斃命》)、布朗溫詹姆斯(《魔法壞女巫》)、哈利崔佛德溫(《殺人魔聯盟》)、露絲科德(《午夜故事社》)、英國電影學院獎入圍者彼得塞拉菲諾威茨(《星際異攻隊》)以及莫瑞麥克阿瑟(《冰與火之歌:權力遊戲》)。

《馴龍高手》由迪恩戴布洛伊自編自製自導,製片是三度奧斯卡獎入圍者馬克普拉特(《魔法壞女巫》、《樂來越愛你》)以及艾美獎得主亞當席格(《落日車神》、《2槍斃命》)。《馴龍高手》是 IMAX拍攝計畫的一部分,該計畫為電影工作者提供IMAX拍攝技術,幫助他們為全球觀眾打造出最具沉浸式的觀影體驗。

靈感來自葛蕾熙達柯維爾威爾 (Cressida Cowell)的《紐約時報》暢銷童書系列《馴龍高手》( How To Train Your Dragon series),夢工廠動畫的《馴龍高手》動畫系列自推出以來就受到全球觀眾的喜愛,曾經榮獲四項奧斯卡獎提名,並且締造全球票房16億美元的驚人成績。現在,導演迪恩戴布洛伊使用最先進的視覺特效,將這個備受喜愛的動畫系列拍成一部宏偉壯觀的真人版電影,以令人嘆為觀止的真實拍攝手法呈現小嗝嗝和沒牙的史詩冒險旅程,而他們也將在電影中發掘友情、勇氣與命運的真正意義。

👇《馴龍高手》一分鐘預告 6月11日隆重登場

👇《馴龍高手》精彩花絮:小嗝嗝篇

《馴龍高手》。圖/環球影業提供

《馴龍高手》。圖/環球影業提供

