《ATEEZ演唱會電影》預告曝光 首週搶票送驚喜

ATEEZ演唱會電影預告震撼曝光 首週搶票送隨機粉絲專屬小卡

風靡全球、魅力席捲各地的南韓超人氣男團「ATEEZ」,首部紀實演唱會電影 《ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN CINEMAS》,即將在5月9日於台灣轟動上映!這場視覺與音樂的極致饗宴,將透過2D、SCREENX與4DX等多種震撼版本,讓觀眾仿佛親臨演唱會現場,全面感受ATEEZ無與倫比的舞台爆發能量!

為了讓粉絲搶先感受電影魅力,片商順勢公開結合成員問候的電影正式預告,不僅展現精采演出片段,更搶先揭曉〈WONDERLAND (Symphony No.9 “From The Wonderland")〉與〈Guerrilla〉兩首人氣曲目的現場演繹,再度點燃粉絲熱血沸騰的期待!此外,片商也驚喜揭曉「首週戲院限定入場特典」,只要購買任一版本電影票,即有機會獲得「ATEEZ成員自拍小卡(含卡套)」乙張(隨機發放),數量有限,送完為止,絕對是粉絲珍藏的絕佳機會!

ATEEZ演唱會電影預告震撼公開 成員帥氣問候粉絲心花開

由HONGJOONG(弘中)、SEONGHWA(星化)、YUNHO(潤浩)、YEOSANG(呂尚)、SAN(傘)、MINGI(旼琦)、WOOYOUNG(友榮)、JONGHO(鍾浩)組成的超人氣八人男團 ATEEZ,每次回歸都掀起現象級熱潮,憑藉強勁舞台與獨特音樂美學,屢屢刷新K-POP紀錄。如今,他們將這份舞台魅力帶入大銀幕,推出首部紀實演唱會電影《ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN CINEMAS》,完整收錄ATEEZ世界巡演《[TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER]》的精彩內容。上週電影正式海報一公開,立刻引爆ATINY(官方粉絲名)社群熱議。粉絲不僅自行號召包場,還拉起朋友、家人一起衝戲院,未演先轟動,證明ATEEZ在台灣的超高人氣與強大號召力!

不僅如此,台灣片商也順勢公開有成員親自問候的電影正式預告。只見成員們帥氣登場,親自向粉絲宣告本片即將正式登上大銀幕,將首爾演唱會的熱烈氛圍延伸至世界各地的電影院。HONGJOONG興奮表示:「ATINY!我們今天有一個好消息要與你們分享!」YEOSANG跟SAN也先後公佈:「我們終於將首爾的演唱會帶進全球各地的電影院了!」MINGI感性地說:「這部電影讓我們想起了演唱會上與你們共度的所有精彩時刻。」

JONGHO則熱情問道:「你們準備好再次感受那份悸動了嗎?」WOOYOUNG跟YUNHO則共同向粉絲喊話:「我們會在電影院等你們喔!」而在接下來的預告當中,透過燈光、音效、舞台與服裝交織出超越現場的視覺盛宴。ATEEZ以高喊「尖叫聲」點燃全場,帶來氣勢滂礡的〈WONDERLAND (Symphony No.9 “From The Wonderland")〉,接續更揭露〈Guerrilla〉震撼全場的舞台畫面,並以「強勁舞台」、「數十首熱門曲目」、「引爆每寸感官神經」等字樣,宣告這將會是一場前所未有的沉浸式觀影體驗。無論你是長期追隨的ATINY,或是剛入坑的新粉絲,本片都將引領觀眾親歷他們最真實、最閃耀的時刻。

ATEEZ演唱會電影特典公開 成員自拍小卡首週贈送將掀熱潮

值得一提的是,為了讓每位ATINY都能更深刻體驗這場視覺與音樂的震撼之旅,片商也祭出超有誠意的「首週戲院限定入場特典」!只要在影城開放販售日起,購買《ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN CINEMAS》第一週(5/9-5/15)期間場次電影票乙張,不限版本,即可憑電影票從5月9日起,至原購票影城兌換領取「成員自拍小卡(含卡套)」乙張(隨機發放),數量有限,送完為止。

尤其在電影院體驗完ATEEZ的火熱舞台之後,可以拿著成員們的自拍小卡,那份驚喜與感動絕對加倍提升!每張小卡都代表著成員們的專屬魅力,是ATINY與ATEEZ之間最真實且最忠誠的連結,不論是自己收藏還是送給朋友,都是無可取代的心意與珍貴逸品。而且這些小卡只會在首週限定期間送出,時間一過,就再也無法擁有!

快來搶票,把成員的小卡握在手中,萬萬別讓這個千載難逢的機會從指尖溜走。同時,片商也特別提醒所有觀眾,請勿在戲院內拍照、錄影或錄音,也禁止將銀幕畫面上傳至社群平台;任何未經授權的錄影行為,將觸犯《著作權法》第91條,最高可處五年有期徒刑。請大家一同以正確方式守護ATEEZ與電影創作團隊的心血,讓我們攜手共創最美好的觀影體驗!

ATEEZ首部演唱會電影《ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN CINEMAS》,即將在5月9日於台灣隆重上映。透過2D、SCREENX、4DX三種版本呈現,邀請粉絲們一起走進電影院,重燃與ATEEZ並肩吶喊的激動時刻!更多消息👉采昌國際電影官方臉書粉絲團

ATEEZ演唱會電影《ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN CINEMAS》。圖/采昌國際提供

