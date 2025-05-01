《破果》小說改編 李慧英冷血殺手也有遲暮柔情

韓國話題動作電影《破果》（韓語：파과，英語：The Old Woman With the Knife），改編自韓國作家具竝模(구병모)的同名小說，4月30日於韓國正式上映，與馬東石主演的最新動作大片《聖夜：惡魔都市》同天在韓國上映，兩大硬派作品正面交鋒。本片由影后級演員李慧英、實力派男星金武烈，以及憑《機智住院醫生生活》《地獄公使2》人氣爆紅的金聖喆主演，三大實力派演員在片中展開一場冷血殺手間的張力對決！

電影《破果》於韓國版前導海報中，李慧英飾演的殺手「爪角」以孤寂背影登場，透出冷冽而無可挽回的毀滅氛圍，讓人相當期待。

電影《破果》描繪血氣方剛的新秀殺手「鬥牛」（金聖喆 飾），與由李慧英飾演的傳奇殺手「爪角」之間的交錯命運。而曾與師父「柳」（金武烈 飾）立下＂絕不能擁有守護之物！＂誓言的「爪角」，卻在受傷後接受獸醫（延玗臻 飾）救治，意外動搖冰封的初心，引爆殺手間的宿命對決。

《破果》以最原始、最沉浸的寫實動作風格，打造腎上腺素爆棚的極限對決，拳拳到肉的動作片讓知名電影雜誌《Screen Daily》大讚：「本片是震撼人心的動作與情感交織之作，緊緊抓住觀眾目光。」本片於韓國上映時為15禁版本，但實際上有另一個未剪輯的18禁版本，片商也透露，不排除依電影內容推行限制級版本，勢必帶給觀眾最原汁原味的震撼體驗。《破果》無疑將成為今年最受矚目的動作驚悚鉅獻之一。

《破果》導演與主演群們，在韓國當地電影記者會中亮相。圖/鴻聯國際提供

李慧英是韓國影視界的長青樹，曾主演洪常秀執導的《在你面前》，今年已年過60的她突破以往形象，化身身手矯健、冷血無情的傳奇殺手，展現令人驚豔的演技層次；人氣爆紅的寶藏男孩金聖喆曾在《黑道律師文森佐》中與宋仲基上演經典CP對手戲，這次再度施展百變演技，飾演一位緊咬不放、內心複雜的年輕殺手，與李慧英展開強強對決！再次證明他「從不只是配角」的深厚實力。

曾在《犯罪都市4》中合作過的金武烈與馬東石，這次從戲中延續到戲外票房對決，再度成為話題焦點。導演閔奎東也笑談：「當初拍攝時，沒想到《破果》會和《聖夜：惡魔都市》同一天上映。本以為馬東石和金武烈的對決會在《犯罪都市4》結束，沒想到金武烈又出現在《破果》裡，對決還沒結束呢（笑）。希望在觀眾逐漸減少的時代，大家能透過戲院獨有的體驗，感受到豐富的情感和震撼。」更多訊息👉鴻聯國際官網

《破果》李慧英突破過往形象，演出冷冽殘酷的傳奇殺手。圖/鴻聯國際提供

《破果》金聖喆。圖/鴻聯國際提供

《破果》金武烈。圖/鴻聯國際提供

《破果》（暫譯）韓國前導海報。圖/鴻聯國際提供