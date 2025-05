《破果》小說改編 李慧英冷血殺手也有遲暮柔情

韓國話題動作電影《破果》(韓語:파과,英語:The Old Woman With the Knife),改編自韓國作家具竝模(구병모)的同名小說,4月30日於韓國正式上映,與馬東石主演的最新動作大片《聖夜:惡魔都市》同天在韓國上映,兩大硬派作品正面交鋒。本片由影后級演員李慧英、實力派男星金武烈,以及憑《機智住院醫生生活》《地獄公使2》人氣爆紅的金聖喆主演,三大實力派演員在片中展開一場冷血殺手間的張力對決!

電影《破果》於韓國版前導海報中,李慧英飾演的殺手「爪角」以孤寂背影登場,透出冷冽而無可挽回的毀滅氛圍,讓人相當期待。

電影《破果》描繪血氣方剛的新秀殺手「鬥牛」(金聖喆 飾),與由李慧英飾演的傳奇殺手「爪角」之間的交錯命運。而曾與師父「柳」(金武烈 飾)立下"絕不能擁有守護之物!"誓言的「爪角」,卻在受傷後接受獸醫(延玗臻 飾)救治,意外動搖冰封的初心,引爆殺手間的宿命對決。

《破果》以最原始、最沉浸的寫實動作風格,打造腎上腺素爆棚的極限對決,拳拳到肉的動作片讓知名電影雜誌《Screen Daily》大讚:「本片是震撼人心的動作與情感交織之作,緊緊抓住觀眾目光。」本片於韓國上映時為15禁版本,但實際上有另一個未剪輯的18禁版本,片商也透露,不排除依電影內容推行限制級版本,勢必帶給觀眾最原汁原味的震撼體驗。《破果》無疑將成為今年最受矚目的動作驚悚鉅獻之一。

《破果》導演與主演群們,在韓國當地電影記者會中亮相。圖/鴻聯國際提供

李慧英是韓國影視界的長青樹,曾主演洪常秀執導的《在你面前》,今年已年過60的她突破以往形象,化身身手矯健、冷血無情的傳奇殺手,展現令人驚豔的演技層次;人氣爆紅的寶藏男孩金聖喆曾在《黑道律師文森佐》中與宋仲基上演經典CP對手戲,這次再度施展百變演技,飾演一位緊咬不放、內心複雜的年輕殺手,與李慧英展開強強對決!再次證明他「從不只是配角」的深厚實力。

曾在《犯罪都市4》中合作過的金武烈與馬東石,這次從戲中延續到戲外票房對決,再度成為話題焦點。導演閔奎東也笑談:「當初拍攝時,沒想到《破果》會和《聖夜:惡魔都市》同一天上映。本以為馬東石和金武烈的對決會在《犯罪都市4》結束,沒想到金武烈又出現在《破果》裡,對決還沒結束呢(笑)。希望在觀眾逐漸減少的時代,大家能透過戲院獨有的體驗,感受到豐富的情感和震撼。」更多訊息👉鴻聯國際官網

《破果》李慧英突破過往形象,演出冷冽殘酷的傳奇殺手。圖/鴻聯國際提供

《破果》金聖喆。圖/鴻聯國際提供

《破果》金武烈。圖/鴻聯國際提供

《破果》(暫譯)韓國前導海報。圖/鴻聯國際提供