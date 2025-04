ATEEZ出道7週年送粉絲最強應援《ATEEZ [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER]》大銀幕爆燃

★ 超人氣韓團「ATEEZ」首部演唱會紀實電影

★ 大銀幕震撼再現世界巡迴演唱會首爾場精彩實況

★ 第一組在一年內三度挺進英國專輯榜前五名的K-POP男團

★ 網羅數十首人氣神曲,大銀幕近距離感受ATEEZ成員的舞台魅力

★ 經典2D、270度環景SCREENX、全感官特效4DX版本全台同步上映

★ 全球粉絲熱情期待,與您共享ATEEZ音樂魔力,創造無數難忘回憶

★ 持續刷新全球音樂紀錄!史上第一組登上Coachella的K-POP男團

★ ATINY必看!專屬粉絲的舞台盛會,與ATEEZ共同經歷每個激動瞬間



南韓超人氣男團ATEEZ,全名為「A TEEnager Z」,含義是「少年的一切(A to Z)」,期盼他們能夠成為讓少年們為之瘋狂的團體。是由HONGJOONG(弘中)、SEONGHWA(星化)、YUNHO(潤浩)、YEOSANG(呂尚)、SAN(傘)、MINGI(旼琦)、WOOYOUNG(友榮)、JONGHO(鍾浩)組成的八人天團,自2018年10月出道以來,便以獨特世界觀與炸裂舞台魅力迅速竄紅。每次回歸都是感官與力量的全面爆發,不只圈粉無數,更數度改寫K-POP歷史。

2024年,他們不僅憑藉《GOLDEN HOUR : Part.2》第二度拿下告示牌200大專輯榜(Billboard 200)冠軍,繼2023年《THE WORLD EP.FIN : WILL》首次登頂後,再度證明自身實力。他們也寫下多項紀錄──連續六張作品打進告示牌200大專輯榜前十名、創下連續五張百萬銷量迷你專輯輝煌紀錄,並成為首個在一年內三度挺進英國專輯排行榜(UK Official Albums Chart)TOP 5的K-POP男團。2024年,ATEEZ更成為史上首個登上科切拉(COACHELLA)舞台的K-POP男團,留下前所未有的韓流印記。

ATEEZ演唱會電影《ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN CINEMAS》。圖/采昌國際提供

2025年,ATEEZ重磅推出別具里程碑意義的首部演唱會電影《ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN CINEMAS》。這場名為《[TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER]》的世界巡迴演唱會,自2024年1月在首爾啟動之後,橫跨日本、北美與歐洲,以無可抵擋的炸裂能量席捲全球粉絲。透過震撼演繹的〈WONDERLAND (Symphony No.9 “From The Wonderland")〉、〈Crazy Form〉、〈Say My Name〉、〈Guerrilla〉等代表曲目,到展現成員獨特魅力的團體與個人舞台,ATEEZ澎湃的舞台魅力將透過鏡頭捕捉,讓粉絲猶如親臨現場,感受每一次燈光閃耀、每一聲節奏落下的悸動。

本片由全球頂尖沉浸式影像技術公司「CJ 4DPLEX」製作,執行長Jun Bang表示:「將ATEEZ的演唱會帶進電影院,是我們持續擴展影院敘事可能性的又一例證。我們長期致力於探索音樂與電影的融合,透過SCREENX、4DX的沉浸式放映規格,我們很自豪能提供強烈的電影體驗,讓觀眾更貼近現場演出的能量」。

觀眾更可依照喜好選擇不同的放映版本,從最經典的2D標準放映,到提供270度環繞視角、宛如置身舞台中央的SCREENX版本,再到搭配座椅動態與水霧、風效等特效、打造超感官體驗的4DX版本,全數將在台灣限定戲院震撼上映。讓本片不僅是一部演唱會的回顧電影,更從炙熱舞台、震撼燈光到每一次心跳與淚水,成為一場專為ATINY(官方粉絲名)精心打造的感官視聽盛宴。2025年5月9日全台上映。

ATEEZ演唱會電影《ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN CINEMAS》。圖/采昌國際提供

