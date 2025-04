《復活劫》小說改編 天有異相心愛的兒子死而復生

萊茵斯薇拍戲遇大停電《復活劫》抱人偶演喪子戲哭翻現場

坎城影后蕾娜特·萊茵斯薇(Renate Reinsve)在《復活劫》(Handling the Undead)中飾演單親媽媽安娜,在兒子身亡後人生渾渾噩噩,卻在某日遇到奧斯陸大停電,整座城市死屍大復活,心愛的兒子竟也死而復生。

有趣的是,片中飾跟她演對手戲的「兒子」竟是一尊人偶,萊茵斯薇在拍攝第一場戲時,見到奄奄一息、與自己兒子年齡相仿的超逼真假人,震驚與不捨瞬間湧上心頭,當場哭到不能自己,母愛大爆發的動人情緒感染全場,連工作人員都頻頻拭淚。萊茵斯薇在《復活劫》的精彩演出,不僅讓影媒打出5星滿分高評,更讚賞她「表演出色、令人心碎」。這部劇情奇幻卻感人的活屍電影《復活劫》,將於下週三(4/30)全台上映。

萊茵斯薇曾以電影《世界上最爛的人》榮登坎城影后,更隨該片前進好萊塢,成為挪威當前最享譽國際的女星。現37歲的她,畢業於奧斯陸藝術學院,早年活躍於劇場時,精湛演技除曾獲影后伊莎貝雨蓓大讚,更讓挪威導演尤沃金提爾(Joachim Trier)眼睛一亮,從此展開合作,包括《八月三十一日,我在奧斯陸》、《世界上最爛的人》等。她更將以兩人三度合作的最新作品《情感價值》(Sentimental Value,暫譯),下月再度問鼎坎城影后。

坎城影后萊茵斯薇拍攝《復活劫》母子對手戲,回家見到的竟是毫無血色的人偶。圖/海鵬影業提供

《復活劫》是由《血色入侵》(Let the Right One In)原著作者、「瑞典恐怖大師」約翰·傑維德·倫德維斯特(John Ajvide Lindqvist)的暢銷小說《斯德哥爾摩復活人》(Hanteringen av odöda)所改編,並由他親自出任編劇。

劇情描述,挪威奧斯陸夏天異常炎熱,單親媽媽安娜(蕾娜特萊茵斯薇 飾)在兒子(丹尼斯厄斯比魯德Dennis Østby Ruud 飾)過世後一蹶不振、心如死灰。直到某天遇上奧斯陸大停電,回家發現兒子竟死而復生,喜悅與震驚瞬間湧上心頭,決心在活屍橫行的世界中,誓死保護兒子…。現實生活中育有一子的萊茵斯薇,在《復活劫》投射了身為人母的心境,感同身受的出色演出,助該片橫掃「挪威奧斯卡」阿曼達獎4項大獎,成為最大贏家。

讓人驚訝的是,萊茵斯薇演出《復活劫》,從未與飾演她兒子的童星魯德見過面,甚至拍攝第一場母子對手戲時,她回家推門而入、見到的竟是毫無血色的人偶!看見「兒子」的半人半屍模樣,萊茵斯薇當場情緒潰堤、淚如雨下,即使拍完這場戲都餘悸猶存,直呼「太恐怖、太震撼了!」。她母愛噴發、真情流露的演出,除獲影媒盛讚「令人揪心」,更力助《復活劫》橫掃美國日舞影展及「挪威奧斯卡」等8項國際電影大獎,該片將於4月30日全台上映。

