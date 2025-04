張艾嘉獲頒終身成就獎 《器子》《夜校女生》等閃耀遠東影展

義大利烏迪內遠東國際影展(Far East Film Festival)將於4月24日揭幕,臺灣影視能量蓄勢待發!不僅金馬影后張艾嘉將獲頒影展最高榮譽「金桑樹終身成就獎」(Golden Mulberry for Lifetime Achievement Award),新銳導演潘客印以《我家的事》入圍「最佳新導演」,《器子》、《夜校女生》等九部國片亦入圍、入選影展不同單元,演員李沐、陳姸霏等人也將赴義大利參與活動,出席聚焦臺灣影人的臺灣之夜活動,展現臺灣影視的多元能量。

遠東國際影展為歐洲最具代表性的亞洲電影盛會之一,為歐洲市場了解亞洲文化與產業脈動的重要展節。臺灣作品在影展表現亮眼,不僅是影展常客,更持續受到歐洲觀眾及國際關注。

本屆影展入圍入選群像中,共有五部臺灣電影入圍競賽單元,包含以器官買賣為背景的《器子》、聚焦校園與自我認同的《夜校女生》、深刻描繪母女複雜情感,由侯孝賢導演和金馬影后張艾嘉監製與主演的《女兒的女兒》、去年國片票房冠軍《角頭:大橋頭》,以及將於今夏上映、探討家庭議題的《我家的事》。影展將於 5 月 2 日揭曉得獎名單,期盼捷報。

此外,多部臺灣經典電影亦入選「經典修復」單元——經國家電影及視聽文化中心修復的《寂寞的十七歲》、《今天不回家》、《再見阿郎》,將於影展特別策劃的「白景瑞特別單元」(Tribute to Pai Ching-jui )重現銀幕風華,李行導演的《小城故事》也將迎來國際首映。國家影視聽中心董事長褚明仁亦將出席世界首映活動,並於映前進行導讀,讓更多國際觀眾認識臺灣影史的重要篇章。

影展期間舉行的「FOCUS ASIA」創投單元將於 4 月 28 日至 30 日登場,臺灣共有兩部企劃案入選,包含《火神的眼淚》導演蔡銀娟新作《失樂園》入選「遠東進行中」(FAR EAST IN PROGRESS)、《初戀慢半拍》編劇于瑋珊執導的《新婚愉快》入選「不限類型企劃」(ALL GENRES PROJECT MARKET)。三部臺灣參與製作的國際合製企劃案也入選創投單元,包括 Green Valley and the Amber Marbles(前景娛樂)、The House On The Moon(日映影像)、Ah Girl(IFA Media)。文策院今年也持續與遠東國際影展的合作,將於臺灣之夜現場頒發「TAICCA AWARD」,表揚創投單元「不限類型企劃」中具潛力的電影企劃案。

入圍競賽單元的五部電影,皆曾獲文策院國發基金專案投資支持,本次於遠東國際影展表現亮眼,文策院董事長蔡嘉駿恭喜所有獲得肯定的作品與創作者,期待藉由文化的力量,讓更多國際觀眾更認識臺灣,也期望藉此機會拓展國際市場,持續打造臺灣電影的好口碑。

遠東國際影展臺灣之夜暨臺灣作品造勢獲文化部影視及流行音樂產業局支持,向國際展示臺灣影視能量與人才。

《角頭:大橋頭》。圖/文策院提供

《夜校女生》。圖/文策院提供

《器子》。圖/文策院提供

《我家的事》。圖/文策院提供