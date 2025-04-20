《跟我ＯＯ就會紅》漫畫改編 漫畫圈也有潛規則？

不管別人怎麼說，我仍要朝夢想前進！電影《跟我ＯＯ就會紅》（Have xxx with Me, I'll Make You an Artist!）改編自女性漫畫家香穗以自身經歷創作的漫畫原作，故事敘述一名女高中香穗夢想成為漫畫家，她將作品投稿至漫畫雜誌。後來香穗收到了來自編輯部的電話，那位編輯竟然對她說只要跟他發生關係就會紅，讓香穗驚訝不已。一年後，高中畢業的香穗為了成為漫畫家而前為東京，擔任職業漫畫家的助手努力磨練自己的能力，一點一滴地獲得成長。後來，香穗在職場遇到有同樣夢想的青年南，兩人墜入愛河……

漫畫原作《俺とSEXすれば売れる》寫實赤裸地描繪作者香穗為了成為漫畫家，而到東京奮鬥的過程，據說當時在某個販售電子書的網站還締造觀看次數第一名的成績，被稱為是日本最下流的漫畫家的漫畫。

寫真女星青山泰菜在《跟我ＯＯ就會紅》中一名夢想成為漫畫家的女高中生「香穗」，為了追夢而來到東京，沒想到卻遭遇許多奇怪男性的糾纏，但也遇見了難得的真愛，並日以繼夜地為了夢想打拚。因戀愛真人秀《雙層公寓》打開知名度的西野入流佳，在本作中飾演喜歡「香穗」的「南」，和「香穗」一樣以成為漫畫家為目標。青山泰菜和西野入流佳在《跟我ＯＯ就會紅》中還上演大膽的激情戲碼，將令觀眾眼睛為之一亮！浪漫青春喜劇《跟我ＯＯ就會紅》4月18日（週五）在台上映！

《跟我ＯＯ就會紅》。圖/Platform6提供

《跟我ＯＯ就會紅》西野入流佳飾演喜歡「香穗」的「南」。圖/Platform6提供

《跟我ＯＯ就會紅》寫真女星青山泰菜在本作中一名夢想成為漫畫家的女高中生「香穗」。圖/Platform6提供

《跟我ＯＯ就會紅》無良編輯要求陪睡給機會？！。圖/Platform6提供

《跟我ＯＯ就會紅》。圖/Platform6提供

《跟我ＯＯ就會紅》青山泰菜x西野入流佳，上演大尺度激情戲。圖/Platform6提供

《跟我ＯＯ就會紅》改編自女性漫畫家香穗以自身經歷創作的漫畫原作。圖/Platform6提供

《跟我ＯＯ就會紅》。圖/Platform6提供