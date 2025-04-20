《驚奇4超人：第一步》隱形女驚爆懷孕 超人也要當爸當媽

漫威鉅作《驚奇4超人：第一步》(英語：The Fantastic Four：First Steps)，改編自漫威漫畫旗下同名超級英雄團隊的故事，漫畫自1961年11月開始連載，61年來一直暢銷至今。

《驚奇4超人：第一步》電影將於7月23日（三）歡迎來到大家庭震撼大銀幕！最新預告和海報萬眾矚目大公開！全新預告揭露許多關鍵線索，除了銀色衝浪手帥氣登場，也看霹靂火耍賤又直衝雲霄，行星吞噬者更首度現身侵踏地球！

在《驚奇4超人：第一步》最新預告中，隱形女被石頭人爆料懷孕，她和驚奇先生正措手不及，霹靂火卻又來耍賤攪局，稱讚隱形女會是世上最棒的媽媽，卻轉頭揶揄驚奇先生也是世上最棒的爸爸⋯才怪，認定他這個高智商天才絕對搞不定小孩！而他和石頭人則會是最棒的舅舅，嘴賤指數爆表！

風靡書迷和影迷的銀色衝浪手也以全新面貌帥氣登場，卻一現身就烙狠話：「 你們的星球將被殲滅！」語畢快閃後，霹靂火隨即追上並拉住衝浪板，卻反被拉到外太空，銀色衝浪手則易如反掌把他甩開！最後更驚見宇宙神祇「行星吞噬者」腳踩大都會街道，直接入侵踏上地球！種種跡象顯示此次的威脅將是前所未見的世界級毀滅，面對龐大的勁敵，驚奇4超人是否能守住家園並捍衛全人民的生存？

《驚奇4超人：第一步》以1960年代的復古風格呈現，卻是個如同未來世界的平行時空，我們幻想中的飛天汽車和機器人朋友，都在這個時空中完全實現，而驚奇先生便是創造這些奇蹟的發明家！在視覺設計的細節上也足以看出劇組用心打造的決心。《驚奇4超人：第一步》將於7月23日（三）歡迎來到大家庭震撼大銀幕！

《驚奇4超人：第一步》。圖/漫威影業提供

《驚奇4超人：第一步》。圖/漫威影業提供

《驚奇4超人：第一步》。圖/漫威影業提供

《驚奇4超人：第一步》。圖/漫威影業提供

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