《她眼中的世界》希特勒浴缸中的女人 凱特溫絲蕾走進二戰最前線

★ 真人真事震撼改編,聚焦傳奇攝影師「黎米勒」波瀾壯闊的過往人生

★「奧斯卡影后」凱特溫絲蕾耗時9年打造,強勢問鼎金球獎戲劇類影后

★ 震撼重現黎米勒拍攝「希特勒寓所浴照」那充滿諷刺的歷史性瞬間

★ 凱特溫絲蕾首度身兼主演與製片,入圍英國奧斯卡、英國獨立電影獎等

★ 爛番茄94%高評分,獲讚:凱特溫絲蕾成功詮釋黎米勒的堅韌與脆弱

超模、攝影師、戰地記者

20世紀最美也最勇敢的女性紀實者──黎米勒(Lee Miller)

1930年代末期,隨著希特勒勢力崛起,二戰陰影籠罩歐洲之際,曾是時尚圈寵兒的黎米勒(凱特溫絲蕾飾演),與愛人若蘭(亞歷山大史柯斯嘉飾演)來到倫敦,並受聘成為英國《Vogue時尚》雜誌攝影師。然而,她不願只是為時尚按下快門,她對女性攝影師所受到的種種限制感到不滿,更看到納粹踐踏人道的卑劣行為,讓她毅然放下華服與聚光燈,在雜誌編輯兼好友奧黛麗(安德麗亞瑞斯波羅格飾演)的支持下,扛起相機,走進戰場最前線。她透過相機記錄下戰爭的殘酷,冒生命危險捕捉到歷史真相,從滿目瘡痍的戰場,到希特勒寓所中的震撼一幕,她用影像為無聲者發聲,讓世界無法再轉身不看…。

「奧斯卡影后」凱特溫絲蕾耗時9年打造

傳奇攝影師真人真事震撼改編

《她眼中的世界》(Lee)故事主角,黎米勒(Lee Miller)是二十世紀傳奇女性之一,她曾是受人追捧的《Vogue時尚》雜誌模特兒,不過充滿想法的她,之後卻在攝影與被拍攝之間,選擇成為攝影師,並在二次世界大戰期間,不顧親友建議,擔任英國版《Vogue時尚》雜誌的官方戰爭攝影師,並堅持前往歐洲各地,紀錄戰時的女性肖像,其中也包括倫敦大轟炸、巴黎解放、納粹集中營等景象。

她在戰爭尾聲時,以一張在希特勒慕尼黑寓所拍攝的「在希特勒的浴缸裡」照片,在大眾心中留下深刻印象。由於創傷後壓力症候群,她鮮少談論自己曾是戰地攝影師的過去,直到過世之後,她的兒子安東尼彭羅斯(Antony Penrose)才在家中發現她所拍攝的六萬張照片與個人書信、日記等珍貴資料。他也透過母親留下來的這些紀錄與物品,創建出黎米勒檔案館,並撰寫出屬於黎米勒的第一本傳記。

2015年,奧斯卡影后凱特溫絲蕾(Kate Winslet)在拍賣中買下一張桌子,而這張桌子正巧屬於黎米勒丈夫的彭羅斯家族,也正是當年黎米勒與丈夫相識時,與朋友們一同共度時光、享用豐盛大餐時圍坐的地方,這讓凱特開始思考:「如果桌子會說話,它一定能述說無數精彩故事。曾經有多少人圍坐在這張桌子旁,交流思想、分享經歷、創作作品、討論世界?」而黎米勒便是其中一員,可惜未曾有人為她留下任何一部電影,凱特進一步表示:「我知道,如果我不講述她的故事,那麼這個故事可能永遠不會被講述,而這讓我無法接受。」這也讓她決定開啟這趟電影之旅,打造出《她眼中的世界》,不僅擔綱主演,更首度扛下電影製片重責。

她與安東尼彭羅斯頻繁聯繫,而她對黎米勒的感受與思考,獲得了安東尼的信任與許可。凱特參考了傳記內容與檔案館中保留的遺物,堅信二戰期間是黎米勒最能定義自我,且最希望被世人記住的階段,她期盼想透過本片認識黎米勒的觀眾,能從她的視角真正了解她,而不是過去大眾為她貼上的「繆思女神」與「封面女郎」等標籤。因此全片並非描繪她從出生到逝世的經歷,而是聚焦在她人生最具決定性的時期,探討她如何在二戰期間蛻變成戰地攝影師的過程。

確立電影內容之後,凱特向過去曾合作過《王牌冤家》(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)的攝影師艾倫庫羅絲(Ellen Kuras)提出邀請,希望由她擔綱導演。同時她也運用在演藝圈長期累積的人脈,集結堅強又優秀的金獎幕後陣容,包含曾以《戰地琴人》(The Pianist)榮獲法國凱薩獎的攝影師帕維爾愛德曼(Pawel Edelman);以《水底情深》(The Shape of Water)與《歡迎來到布達佩斯大飯店》(The Grand Budapest Hotel)兩度榮獲奧斯卡肯定的音樂家亞歷山卓戴斯培(Alexandre Desplat);憑藉《浮華一世情》(The Duchess)拿下奧斯卡的服裝設計師麥可歐康諾(Michael O'Connor);以製作《冰與火之歌:權力遊戲》(Game of Thrones)贏得黃金時段艾美獎最佳電視劇藝術指導的傑瑪傑克森(Gemma Jackson)等人,共同打造黎米勒當年那段驚心動魄的二戰歲月。尤其本片更集結堅強演員陣容,包括安迪山伯格(Andy Samberg)、亞歷山大史柯斯嘉(Alexander Skarsgard)、安德麗亞瑞斯波羅格(Andrea Riseborough)、瑪莉詠柯蒂亞(Marion Cotillard)等獎項經歷豐厚的實力派演員共同演出。

本片前後歷時九年打造,透過凱特溫絲蕾極其出色的情感演出,深刻描繪對女性處境與戰爭受害者的深切同理,並細膩展現出戰爭的殘酷,以及人類生存的脆弱。震撼的演出與作品深度,也讓本片獲得媒體高度好評,更接連在奧斯卡獎季中入圍英國奧斯卡、英國獨立電影獎等眾多獎項,並強勢問鼎金球獎劇情類最佳女主角獎!

