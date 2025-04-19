《她眼中的世界》希特勒浴缸中的女人 凱特溫絲蕾走進二戰最前線

★ 真人真事震撼改編，聚焦傳奇攝影師「黎米勒」波瀾壯闊的過往人生

★「奧斯卡影后」凱特溫絲蕾耗時9年打造，強勢問鼎金球獎戲劇類影后

★ 震撼重現黎米勒拍攝「希特勒寓所浴照」那充滿諷刺的歷史性瞬間

★ 凱特溫絲蕾首度身兼主演與製片，入圍英國奧斯卡、英國獨立電影獎等

★ 爛番茄94%高評分，獲讚：凱特溫絲蕾成功詮釋黎米勒的堅韌與脆弱

★ 震撼重現黎米勒拍攝「希特勒寓所浴照」那充滿諷刺的歷史性瞬間



超模、攝影師、戰地記者

20世紀最美也最勇敢的女性紀實者──黎米勒（Lee Miller）

1930年代末期，隨著希特勒勢力崛起，二戰陰影籠罩歐洲之際，曾是時尚圈寵兒的黎米勒（凱特溫絲蕾飾演），與愛人若蘭（亞歷山大史柯斯嘉飾演）來到倫敦，並受聘成為英國《Vogue時尚》雜誌攝影師。然而，她不願只是為時尚按下快門，她對女性攝影師所受到的種種限制感到不滿，更看到納粹踐踏人道的卑劣行為，讓她毅然放下華服與聚光燈，在雜誌編輯兼好友奧黛麗（安德麗亞瑞斯波羅格飾演）的支持下，扛起相機，走進戰場最前線。她透過相機記錄下戰爭的殘酷，冒生命危險捕捉到歷史真相，從滿目瘡痍的戰場，到希特勒寓所中的震撼一幕，她用影像為無聲者發聲，讓世界無法再轉身不看…。

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供

「奧斯卡影后」凱特溫絲蕾耗時9年打造

傳奇攝影師真人真事震撼改編

《她眼中的世界》(Lee)故事主角，黎米勒（Lee Miller）是二十世紀傳奇女性之一，她曾是受人追捧的《Vogue時尚》雜誌模特兒，不過充滿想法的她，之後卻在攝影與被拍攝之間，選擇成為攝影師，並在二次世界大戰期間，不顧親友建議，擔任英國版《Vogue時尚》雜誌的官方戰爭攝影師，並堅持前往歐洲各地，紀錄戰時的女性肖像，其中也包括倫敦大轟炸、巴黎解放、納粹集中營等景象。

她在戰爭尾聲時，以一張在希特勒慕尼黑寓所拍攝的「在希特勒的浴缸裡」照片，在大眾心中留下深刻印象。由於創傷後壓力症候群，她鮮少談論自己曾是戰地攝影師的過去，直到過世之後，她的兒子安東尼彭羅斯（Antony Penrose）才在家中發現她所拍攝的六萬張照片與個人書信、日記等珍貴資料。他也透過母親留下來的這些紀錄與物品，創建出黎米勒檔案館，並撰寫出屬於黎米勒的第一本傳記。

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供

2015年，奧斯卡影后凱特溫絲蕾（Kate Winslet）在拍賣中買下一張桌子，而這張桌子正巧屬於黎米勒丈夫的彭羅斯家族，也正是當年黎米勒與丈夫相識時，與朋友們一同共度時光、享用豐盛大餐時圍坐的地方，這讓凱特開始思考：「如果桌子會說話，它一定能述說無數精彩故事。曾經有多少人圍坐在這張桌子旁，交流思想、分享經歷、創作作品、討論世界？」而黎米勒便是其中一員，可惜未曾有人為她留下任何一部電影，凱特進一步表示：「我知道，如果我不講述她的故事，那麼這個故事可能永遠不會被講述，而這讓我無法接受。」這也讓她決定開啟這趟電影之旅，打造出《她眼中的世界》，不僅擔綱主演，更首度扛下電影製片重責。

她與安東尼彭羅斯頻繁聯繫，而她對黎米勒的感受與思考，獲得了安東尼的信任與許可。凱特參考了傳記內容與檔案館中保留的遺物，堅信二戰期間是黎米勒最能定義自我，且最希望被世人記住的階段，她期盼想透過本片認識黎米勒的觀眾，能從她的視角真正了解她，而不是過去大眾為她貼上的「繆思女神」與「封面女郎」等標籤。因此全片並非描繪她從出生到逝世的經歷，而是聚焦在她人生最具決定性的時期，探討她如何在二戰期間蛻變成戰地攝影師的過程。

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供

確立電影內容之後，凱特向過去曾合作過《王牌冤家》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）的攝影師艾倫庫羅絲（Ellen Kuras）提出邀請，希望由她擔綱導演。同時她也運用在演藝圈長期累積的人脈，集結堅強又優秀的金獎幕後陣容，包含曾以《戰地琴人》（The Pianist）榮獲法國凱薩獎的攝影師帕維爾愛德曼（Pawel Edelman）；以《水底情深》（The Shape of Water）與《歡迎來到布達佩斯大飯店》（The Grand Budapest Hotel）兩度榮獲奧斯卡肯定的音樂家亞歷山卓戴斯培（Alexandre Desplat）；憑藉《浮華一世情》（The Duchess）拿下奧斯卡的服裝設計師麥可歐康諾（Michael O'Connor）；以製作《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）贏得黃金時段艾美獎最佳電視劇藝術指導的傑瑪傑克森（Gemma Jackson）等人，共同打造黎米勒當年那段驚心動魄的二戰歲月。尤其本片更集結堅強演員陣容，包括安迪山伯格（Andy Samberg）、亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgard）、安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）等獎項經歷豐厚的實力派演員共同演出。

本片前後歷時九年打造，透過凱特溫絲蕾極其出色的情感演出，深刻描繪對女性處境與戰爭受害者的深切同理，並細膩展現出戰爭的殘酷，以及人類生存的脆弱。震撼的演出與作品深度，也讓本片獲得媒體高度好評，更接連在奧斯卡獎季中入圍英國奧斯卡、英國獨立電影獎等眾多獎項，並強勢問鼎金球獎劇情類最佳女主角獎！

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供