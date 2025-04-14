《警上添花》入選奧斯卡15強 印度種姓制度下的執法悲劇

「拒演女傭」退出演藝圈《警上添花》蘇妮塔•拉潔瓦邁向國際

印度當紅女星蘇妮塔•拉潔瓦（Sunita Rajwar），去年演出新片《警上添花》（Santosh）入選坎城影展「一種注目」單元。由於她在記者會自承出身低，「我是卡車司機的女兒」，引發國際媒體關注，紛紛報導她充滿勵志的人生故事，感動許多影人。驚人的是，曾懷抱夢想闖蕩寶萊塢的她，生活艱辛毫不退縮，最後卻在只能演出「女傭」角色的情況下，含淚退出演藝圈。所幸兩年後網劇興起，蘇妮塔幸運以網劇《存錢筒》（Gullak）及《村里大會》（Panchayat）紅回印度演藝圈，連她自己都不敢置信。苦盡甘來的她，因為演出英印混血女編導桑蒂亞蘇里（Sandhya Suri）的首部劇情片《警上添花》，入圍坎城及奧斯卡最佳國際電影15強，她的人生故事和電影作品更獲美媒【綜藝】（Variety）讚揚是「猛烈洶湧的女力故事」。《警上添花》將於4月18日(五)起全台上映。

蘇妮塔•拉潔瓦出生於印度北部山城，父親是卡車司機。儘管經濟拮据，為確保孩子們能接受最好教育，父親每週都帶全家去看戲劇表演。蘇妮塔後來考進新德里國家戲劇學院。畢業後更帶著堅定的決心和3萬盧比（約台幣11,400元）生活費赴孟買闖蕩。然而小演員生活艱辛，常得等候數十天才得到一個角色，蘇妮塔也毫不退縮，卻在最後只能演出「女傭」角色，終於沮喪發誓「不再演女傭」含淚退出演藝圈。沉寂兩年後，就在蘇妮塔開始懷疑人生時，命運之神再來敲門。蘇妮塔罕見連續以網劇《存錢筒》及《村里大會》連續爆紅，更接連榮獲印度電影觀眾獎、銀幕高峰獎等3座最佳女配角大獎，名利雙收外，也為她贏來演員應得的尊重。

《警上添花》蘇妮塔‧拉潔瓦日前跟風完吉普力動畫風格。圖/海鵬影業提供

蘇妮塔•拉潔瓦網劇爆紅奪3獎《警上添花》入圍奧斯卡15強

闖蕩演藝圈20多年，蘇妮塔•拉潔瓦一直避談父親的工作，直到歷經世事，她才逐漸明白，「這是一件值得驕傲、而不是羞恥的事」。在她的成名道路上，從沒有娛樂圈的光鮮和浮華，擁有的只是一個裝滿夢想、熱情與毅力的心，而她終於把一個個夢想都變成了真實。去年《警上添花》入選坎城影展「一種注目」單元，當蘇妮塔步上坎城紅毯時，她驕傲地告訴國際媒體「我是卡車司機的女兒」，對於一個曾經窩居在孟買昏暗房間、等待演出機會的山城女孩來說，她夢想成真的勵志故事，當場感動並激勵了許多影人。

近來以喜劇角色聞名的蘇妮塔，這次在電影《警上添花》飾演一個雙面女督察「莎瑪」，她除一心呵護新來的女警桑托絲（莎哈娜•葛絲瓦敏 Shahana Goswami 飾），更周旋於父權警界的利益交換與權力鬥爭，演出能量十分驚人。讓人震驚的是，蘇妮塔飾演的女督察「莎瑪」，還帶有印度電影裡罕見的女同志形象：她提拔保護女主角是真，但洗腦利用女主角也是真；她為女性爭取正義是真，但與權力人物勾結、草菅人命卻也是真。蘇妮塔成功刻畫了這個複雜多面、具有道德爭議卻又深具人性的角色，多場勾心鬥角戲都令人歎為觀止，獲國際影媒誇讚「徹頭徹尾的強大」。這部入圍奧斯卡最佳國際電影15強的電影《警上添花》，4月18日(五)起全台上映。

《警上添花》蘇妮塔‧拉潔瓦（Sunita Rajwar, 左）《警上添花》飾演沉穩的女督察「莎瑪」(右為印度女星莎哈娜‧葛絲瓦敏（Shahana Goswami)。圖/海鵬影業提供

《警上添花》。圖/海鵬影業提供

《警上添花》蘇妮塔‧拉潔瓦。圖/海鵬影業提供

《警上添花》蘇妮塔(右)飾演的女督察「莎瑪」，帶有印度電影裡罕見的女同志形象。圖/海鵬影業提供

《警上添花》蘇妮塔‧拉潔瓦（Sunita Rajwar）新片《警上添花》（Santosh）入選坎城影展「一種注目」單元 (中為導演導桑蒂亞蘇里（Sandhya Suri）, 右為女星莎哈娜‧葛絲瓦敏（Shahana Goswami))。圖/海鵬影業提供

《警上添花》蘇妮塔‧拉潔瓦的網劇爆紅奪3獎《警上添花》入圍奧斯卡15強。圖/海鵬影業提供

《警上添花》蘇妮塔連續以網劇接連榮獲印度電影觀眾獎、銀幕高峰獎等3座最佳女配角大獎。圖/海鵬影業提供