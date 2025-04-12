《滿血復活》寄養家庭太詭異 每個笑容都是陷阱

在2023年席捲全球的話題恐怖片《鬼手鬼手請開口》，鬼才導演兄弟檔丹尼菲利浦與麥可菲利浦，再度與首屈一指的電影製片公司A24合作，超神祕最新厲作《滿血復活》(Bring Her Back)前導預告於曝光。兩度獲得奧斯卡獎提名的演技派女星莎莉霍金斯，首次恐怖片的表現讓粉絲期待不已，預告片一推出旋即引起網路上對詭異劇情的猜測，令人不安的氛圍暗示著邪惡即將挑戰觀眾的極限。

來自澳洲的雙胞胎新銳導演丹尼菲利浦與麥可菲利浦，從Youtube發跡拍攝恐怖荒誕的影片，他們的頻道《RackaRacka》擁有687萬粉絲和11億次的點閱，各種詭異惡搞的內容最終吸引到電影公司的注意，首部作品《鬼手鬼手請開口》一上映即獲得極高的評價和票房，結合時下年輕人網路社群的元素，以及酷炫的運鏡和情節，電影在全球斬獲9,200萬美金的驚人佳績，也成為A24有史以來票房最高的恐怖片。

在《滿血復活》最新前導預告中，看似正常的家庭，隱約透露出不祥的預兆，攝影機中小女孩無神的雙眼，小男孩沾滿鮮血的顫抖胸口，莎莉霍金斯畫在窗戶上的血圈，以及最後裸體男子走進的邪教儀式，各種讓人不寒而慄的圓圈意象，暗示著更邪惡的真相即將水落石出，保密到家的劇情也已經引爆網路上的討論，今年最恐怖的觀影體驗，即將在端午連假震撼大銀幕！《滿血復活》將於2025年5月29日（週四）正式上映。

《滿血復活》。圖/索尼影業提供

《滿血復活》。圖/索尼影業提供

《滿血復活》。圖/索尼影業提供