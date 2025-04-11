《有你的時光裡》童瑤x周依然 姊妹花從互相嫌棄到生死相依

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《有你的時光裡》改編自愛喝水的小說《你是光陰派的糖》。右圖/LINE TV提供。左圖/擷取自百度
《有你的時光裡》改編自愛喝水的小說《你是光陰派的糖》。右圖/LINE TV提供。左圖/擷取自百度

備受矚目的都會情感劇《有你的時光裡》自愛喝水的《你是光陰派的糖》，強勢登陸LINE TV。講述了事業全能、雷厲風行的都市女強人姐姐王焱和一身傲骨硬闖深圳的叛逆妹妹王靈均二人共同在大城市經歷風波、戀情糾葛後放下內心芥蒂重新審視自我，最終實現雙向救贖的故事。

《有你的時光裡》再度集結《三十而已》中備受觀眾喜愛的演員童瑤與李澤鋒，引發關注。童瑤本次飾演獨立幹練的職場女性王焱，攜手李澤鋒飾演的高謙及其妹王靈均則由周依然飾演，共同演繹一對性格迥異卻又情深意切的姐妹，在深圳這座充滿機遇與挑戰的城市中，各自為人生打拼！

《有你的時光裡》最受矚目的莫過於童瑤與李澤鋒的二度合作！李澤鋒在《三十而已》中飾演許幻山，和顧佳（童瑤 飾）結婚，結果卻劈腿偷吃；但李澤鋒這次則一甩渣男形象，在《有你的時光裡》化身超級暖男，將給予王焱剛剛好的溫暖，兩人的再次合作讓觀眾非常期待。LINE TV每天20:00同步跟播《有你的時光裡》，同時《三十而已》也能在站上完整觀看！

《有你的時光裡》李澤鋒飾演高謙一甩過去渣男形象化身超級暖男。圖/LINE TV提供

《有你的時光裡》周依然飾演叛逆又任性的王靈均是童瑤的妹妹。圖/LINE TV提供

《有你的時光裡》童瑤飾演獨立幹練的職場女性王焱。圖/LINE TV提供

《有你的時光裡》。圖/LINE TV提供

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