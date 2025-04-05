《航海王談戀愛》動畫開張 魯夫x蔡美爆笑開船談戀愛

《航海王談戀愛》（日文名：戀するワンピース，英文名：One Piece in Love）是伊原大貴繪製的《航海王》衍生漫畫。最初於2018年6月在《Shonen Jump+》線上連載，同年12月出版實體書。台灣則由東立出版社於2020年引進出版。漫畫風格以惡搞、戀愛、青春校園為主。

《航海王談戀愛》動畫化消息公開

《航海王談戀愛》這部大受歡迎的爆笑戀愛漫畫作品宣布動畫化，以短篇形式推出。故事講述一位名叫「山本魯夫」的高中生，因為名字與漫畫主角「蒙其·D·魯夫」相同而飽受嘲笑，卻也因此認識了名字同樣充滿《航海王》氣息的同學們──暗戀他的「小山蔡美（=娜美）」，與海賊迷「中津川噓風（=騙人布）」。三人決定組成「海賊社」，開啟一連串戀愛與中二魂爆發的青春喜劇。

《航海王談戀愛》動畫資訊

動畫版的主要角色與聲優陣容包括：​

山本海賊王（やまもとルフィ）：金本涼輔​

小山菜美（こやまナミ）：佐倉綾音​

中津川噓風（なかつがわウソップ）：中村悠一

《航海王談戀愛》動畫由東映動畫製作，採用縱向短篇形式，每日更新4至5集，為期五天。 2025年4月1日至5日*在YouTube、TikTok、Instagram等平台每日晚上8點播出。喜歡《航海王》又愛青春校園戀愛的你，千萬別錯過這部充滿「名字哏」和粉絲梗的趣味短篇動畫。

《航海王談戀愛》（戀するワンピース）聲優陣容。圖/擷取自one-piece.com/op/koisuru

《航海王談戀愛》（戀するワンピース）爆笑戀愛短篇動畫。圖/擷取自one-piece.com/op/koisuru

《航海王談戀愛》（戀するワンピース）爆笑戀愛短篇動畫。圖/擷取自one-piece.com/op/koisuru