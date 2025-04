《天氣之子》新海誠的奇幻愛情 這場雨讓人哭紅眼

《鈴芽之旅》《你的名字》新海誠導演作品《天氣之子》(英文片名:Weathering with You)將於4月2日於全台電影院重返大銀幕!《天氣之子》要在台灣重新上映的消息,不只台灣影迷熱議,連「Film Goes with Net」、「goo ニュース」等日本媒體也都有報導,足以看出這部電影在日本人心目中的地位!近期,北台灣陰雨不斷,電影公司車庫娛樂特別公布全新重映紀念特別版「雨過天晴」海報,海報中男主角「帆高」、女主角「陽菜」,以及陽菜的弟弟「凪」,抬頭望向雨過天晴後的天空。

是枝裕和執導的《小偷家族》描述了一名女孩在沒有血緣關係的家庭找到親情的故事,在2018坎城影展拿下金棕櫚獎。新海誠透露,當他在看《小偷家族》時,覺得跟自己在《天氣之子》裡想要描述的故事有些接近,但他也表示:「我覺得《小偷家族》是部深入探討社會議題的電影,接近議題的方式完全不同。

《天氣之子》只是單純地想描繪不論處於什麼樣的狀況,好像都能快樂地活下去的少年少女的故事。」新海誠說:「《小偷家族》是部很有趣的作品,是能讓人思考許多事物的電影,但事後想留給觀眾的餘韻卻十分不同。」

為迎接《天氣之子》重新在台上映,全台最大電影社群APP MAGIC HOUR推出《天氣之子》日本監修限量套票,內含《天氣之子》ibon電影票2張以及日本監修「特製A2燙銀電影海報」1張與「日本監修 雙面炫光雷射票卡」2張,數量有限,售完為止。另外,凡購買《天氣之子》4/2(三)~4/10(四) 電影票2張,憑電影票於 4/2(三)起 至原購票影城,即可兌換領取【日本監修 炫彩鐳射海報】1張。

《天氣之子》首周隨票贈。圖/車庫娛樂提供

《天氣之子》故事描述高一那年夏天,帆高(醍醐虎汰朗 配音)離開位在離島的家鄉,獨自一人來到東京,拮据的生活迫使他不得不找份工作,最後來到一間專門出版奇怪超自然刊物的出版社擔任寫手。

不久,東京開始下起連日大雨,彷彿暗示著帆高不順遂的未來,在這座繁忙城市裡到處取材的帆高邂逅了與弟弟相依為命,不可思議的美少女陽菜(森七菜 配音)。「等等就會放晴了喔。」陽菜這樣告訴著帆高,不久,頭頂的烏雲逐漸散去,耀眼的陽光灑落街道……原來,陽菜擁有「改變天氣」的奇妙能力……《天氣之子》4月2日於全台電影院重返大銀幕!

《天氣之子》清明連假要在台灣重映的新聞登上日本媒體(翻攝自goo ニュース)。圖/車庫娛樂提供

《天氣之子》重映紀念版特別海報。圖/車庫娛樂提供

