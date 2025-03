《QUEER》007出櫃了？大尺度肉體交纏令人屏息

德魯史塔基裸裎相見丹尼爾克雷格 《QUEER》晉升好萊塢男神

改編知名作家威廉布洛斯(William S. Burroughs)半自傳小說,由《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)名導盧卡格達戈尼諾(Luca Guadagnino)執導的最新動人愛情力作《QUEER》,3月21日(五)於台灣唯美獻映。據悉,導演在挑選男主角的鮮肉愛人時,從朋友手中收到俊美碧眼男星德魯史塔基(Drew Starkey)的影片,立即被他的男神魅力所打動,即使看了300位演員的試鏡片段,德魯俊美的臉龐依然在他腦中不斷盤旋,始終念念不忘,讓他進一步徵得男主角丹尼爾克雷格(Daniel Craig)同意,正式向他遞出演出邀請。

為了忠於布洛斯愛人路易斯馬克(Lewis Marker)的模樣,德魯也狂減13公斤,一度瘦到被導演要求必須增胖,前後更嘗試換戴40副眼鏡,才定下最合適的造型。值得一提的是,本片描繪愛慾與渴望,德魯更在片中與丹尼爾克雷格大搞基情,並上演激烈性愛場面,兩人在開拍前培養絕佳默契,讓他坦言:「我們對彼此的身體感到很自在,對裸露場面完全不避諱!」大膽的演出更讓德魯因為本片帥翻全球觀眾,成功晉升好萊塢新生代男神。

擊敗數百位競爭男星 德魯史塔基為《QUEER》激瘦13公斤

譜寫刻骨銘心情感糾葛的《QUEER》,由義大利名導盧卡格達戈尼諾執導。當本片確定由丹尼爾克雷格領銜主演之後,劇組便著手進行飾演他同志愛人的演員選角。過程當中,導演從朋友手中收到因為演出《外灘探秘》(Outer Banks)而人氣大漲的德魯史塔基,他為其他作品錄製的試鏡影片,立即被他的魅力打動,並分享:「我立刻把這段影片拿給丹尼爾看,他也完全認同我的想法。我們看了上百段其他演員的試鏡影片,當我們看到大約300段時,我們便決定:『不必再看了,德魯就是我們要找的那個人。』」而德魯對角色從內心到外在極其細膩的詮釋,更讓導演大讚:「德魯是我職業生涯中的另一個精彩時刻!」

本片改編自知名作家威廉布洛斯的半自傳小說,並忠於他的精神,呈現他與同志愛人無拘無束的愛戀經歷,尤其為了呈現出布洛斯愛人「路易斯馬克」的模樣,德魯花費大量時間與導演討論外貌與舉止,更在四個月內狂減13公斤,他對此分享:「有關路易斯馬克的照片不多,而這個角色就是以他為原型,但他非常瘦。那個時代的人,身形通常不會很健壯,讓我花費大約四個月時間,減掉約 13公斤。」不過他卻因為瘦過頭,而被導演要求必須增胖。此外,他前後更嘗試換戴40副眼鏡,以呈現出最合適的角色造型。

《QUEER》德魯史塔基(左)在片中飾演丹尼爾克雷格(右)的同志愛人。圖/采昌國際提供

德魯史塔基「基」情丹尼爾克雷格 熱烈性愛場面0猶豫上陣

值得一提的是,丹尼爾克雷格與德魯史塔基在《QUEER》當中有激烈的性愛場面,讓導演盧卡格達戈尼諾特意將這些場面抽出來討論,德魯表示:「他讓我們能夠以獨立方式去理解、去適應這些場景,希望我們能夠對彼此感到自在。」大量的默契培養,也讓兩人在開拍前,就已經對彼此相當熟悉。

面對大量裸露戲碼,他也絲毫沒有猶豫或不安,並坦言:「我們對彼此的身體感到很自在,對裸露場面完全不避諱!丹尼爾和我只是希望能夠呈現出真實感和自然性,就像兩個人在親密互動時發生的那樣,不需要額外修飾。」而他大膽又迷人的演出,也引發觀眾熱烈討論,更讓他以本片晉升好萊塢新生代男神,值得台灣觀眾進戲院,透過大銀幕親自體會他的魅力!

《QUEER》丹尼爾克雷格(右)與德魯史塔基(左)在片中有精彩對手演出。圖/采昌國際提供

這部由「金獎製造機」A24唯美打造,探索人性與孤獨,追尋愛慾與渴望的年度動人愛情力作《QUEER》,即將在本週五(3/21)於台灣唯美獻映!本片劇情描述1950年代的墨西哥,年近50歲的美國移民威廉李(丹尼爾克雷格飾演),居住在當地的美國小社區當中,除了與幾位美國友人聊天喝酒,他日復一日地在孤獨的陰影中度過。儘管內心燃燒著對愛情的渴望,卻始終無法觸及那份深刻的情感。

某天,他邂逅了年輕俊美、剛到墨西哥的尤金阿勒頓(德魯史塔基飾演),讓他的內心宛如一顆石子拋進平靜的湖面,激起一圈圈未曾預料到的漣漪。隨著兩人的關係逐漸發展,威廉的內心世界被深深觸動,並在孤獨與渴望的交織之下,讓他開始面對一段無法預測的愛情旅程。欲知本片最新消息👉采昌國際電影官方臉書粉絲團

《QUEER》德魯史塔基。圖/采昌國際提供

《QUEER》丹尼爾克雷格在片中展現對愛情的渴望與孤獨。圖/采昌國際提供

《QUEER》。圖/采昌國際提供