《米奇17號》票房超越《寄生上流》 36張趣味海報一次看

由奧斯卡名導奉俊昊與帥氣男星羅伯派汀森首度合作的新片《米奇17號》，3月6日在台上映大賣近三百萬票房，一舉超越導演前作《米奇17號》，創下奉俊昊作品在台最高開片日票房紀錄！

羅伯派汀森為戲扮慘，飾演冒死工作的底層社畜，卻力爭上游、最終上演逆襲老闆的熱血劇情，引起觀眾共鳴、紛紛為他加油打氣，直呼「這部片好看得要死！」。而電影除劇情高潮不斷，奉俊昊導演也藉故事裡「人體列印」的獨特設定，探究人性本質與倫理道德，獲得觀眾盛讚「劇情不只好笑，還極具深度！」。該片在美國爛番茄評論網獲得89%超新鮮好評認證，絕對是影迷今年不可錯過的大片。

《米奇17號》。圖/華納兄弟

羅伯派汀森在《米奇17號》飾演「消耗工」米奇，若在危險工作中死亡，公司就會「人體列印」一個新的他繼續執行任務，可說是永無止盡的社畜輪迴！

服裝組為了呈現米奇在故事裡地位最低的設定，還偷偷在他的褲子後方開了個洞，讓羅伯派汀森拍戲時很沒安全感，真實地演出底層社畜的形象，就連導演奉俊昊也承認米奇過得太可憐，但正因如此平凡的小角色，也願意鼓起勇氣，為信念奮力一搏，這樣的劇情才能激勵人心，帶給觀眾滿滿感動。導演表示「我希望觀眾看完電影後，能花一點時間思考我們為何成為人類，以及必須做什麼才能保持人性，即便只想了三分鐘也好！」。

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》劇本改編自愛德華艾希頓的小說《米奇7號》，故事描述由羅伯派汀森飾演的米奇巴恩斯，為了逃離人類難以居住的地球，報名擔任宇宙探索星艦計畫的「消耗工」，他若是因任務死亡，公司就會重新列印出新的他，繼續執行眾人避之唯恐不及的超爛任務。

有天星艦上竟同時出現兩個一模一樣的「他」，礙於公司規定「複數人必須被消滅」，讓原本自認死不足惜的米奇，這次得為了活下去，依靠彼此找出生存關鍵。【米奇17號】2D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema · Screen X 同步熱映中。

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

《米奇17號》。圖/華納兄弟

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