《餘命10年》小說改編 小松菜奈x坂口健太郎關於生命的倒計時

★感動賣破30億日幣，連續三週蟬聯真人電影No.1

★改編自 小坂流加 網路盛讚的熱銷同名戀愛小說

★超人氣樂團 RADWIMPS 獻唱主題曲並首次擔綱真人電影配樂

★「厭世女神」小松菜奈 x「鹽臉男神」坂口健太郎 首度合作

★《跨越8年的新娘》岡田惠和、《凜》渡邊真子 兩大編劇家攜手打造

《青春18×2 通往有你的旅程》日本名導藤井道人執導的虐心催淚神作《餘命10年》（The Last 10 Years）將於3月7日在台限定重映，本片改編自已故日本作家小坂流加銷售突破80萬冊的同名半自傳小說，由「厭世女神」小松菜奈、「鹽臉男神」坂口健太郎主演，是兩人首度同台演出。

《餘命10年》在日本上映時叫好又叫座，大賣超過30億日圓，榮獲日本當年度上半年真人電影票房冠軍，在台灣首度上映時，也創下全台票房1886萬的好成績，至今仍是本世紀台灣最賣座的日本真人愛情電影！而《餘命10年》在韓國也相當受歡迎，首度上映時票房達到13萬觀影人次，而日前於韓國重新上映，甚至創下票房成長超過3.3倍的票房奇蹟，重映觀影人次超過43萬人次，總觀影人次突破56萬人，引發超乎想像的重映觀影盛況。如今《餘命10年》也將於3月7日在全台大銀幕限定重映。

《餘命10年》坂口健太郎（左）、小松菜奈（右）。圖/車庫娛樂

《餘命10年》故事描述20歲的茉莉（小松菜奈 飾）罹患數萬人中僅有一人會得的不治之症，被宣告餘命僅剩10年，對於生存這件事不再執著，並下定決心不再談戀愛，卻在此時，她與和人（坂口健太郎 飾）在同學會再次相遇。至今過著不同人生的兩個人，因為這場相遇急速拉近距離。當回憶增加的同時，剩下的時間也逐漸減少……。為了表現出女主角「茉莉」因病日漸消瘦的模樣，在長達一年的拍攝期間，小松菜奈必須持續減重。

坂口健太郎表示：「我就在離菜奈最近的地方觀察她，因此可以想像得到這有多麼困難。和人（註：男主角）直到最後才知道她的病情，茉莉必須一直對和人保密，菜奈也必須跟著減肥……這真的是很辛苦的一年。」小松菜奈表示：「因為要為了角色減肥，所以體力會跟不上情緒，有時候我會無法表現出情感。」她試圖用外在的表演來彌補內在的情感，「我一直在思考電影和角色，可能我無意識地把臼齒咬得太緊了，所以在拍攝的過程中我有一顆臼齒掉了。」

《餘命10年》坂口健太郎（左）、小松菜奈（右）。圖/車庫娛樂

《餘命10年》在正式上映前舉辦了內部試映會，就連主演的坂口健太郎和小松菜奈也深受電影感動。坂口健太郎表示：「雖然我有參與這部片，並且知道從頭到尾全部的劇情，但我在試映的過程中還是哭了很多次，看完之後覺得精疲力盡。我自己也嚇了一大跳」。

小松菜奈則透露，通常內部試映會結束，劇組成員都是互相打過招呼就離開，但這次大家卻站著聊了兩個小時，這種事情過去從來沒有發生過，「有人一邊哭一邊說『我想起了過世的親人…』，我也跟著一起哭了。在看電影的過程中，想起自己為了這個角色減重的辛苦以及拍攝過程中發生的一切，我也忍不住流下了眼淚。」

《餘命10年》小松菜奈（左）、坂口健太郎（右）。圖/車庫娛樂

因為執導《青春18×2 通往有你的旅程》的關係，藤井道人現在已經是台灣影迷相當熟悉的名字，然而，他在接下《餘命10年》的導演筒時，還沒有拍攝大製作電影的經驗，因此很懷疑自己有沒有辦法勝任。幸好，藤井道人內心的這些不安，在見到小說作者小坂流加的家人們後就隨之煙消雲散，他們很熱情地跟他分享小坂流加生前的一切。

藤井道人表示：「當我見到這樣的家庭，我頓時大徹大悟，並且下定決心『即使要賭上自己的人生，也要把這部片拍成傑作』，因為有這麼多人想要為如此重要的人留下活過的證據，他們相信我可以接下這根重要的接力棒。」後來《餘命10年》取得的成績，藤井道人顯然沒有辜負小坂流加的家人們對他的期待。《餘命10年》將於3月7日全台大銀幕限定重映。

《餘命10年》小松菜奈。圖/車庫娛樂

《餘命10年》小松菜奈。圖/車庫娛樂

《餘命10年》坂口健太郎。圖/車庫娛樂

《餘命10年》小松菜奈（左）、黑木華（右）。圖/車庫娛樂

《餘命10年》小松菜奈（左）、松重豐（右）。圖/車庫娛樂

《餘命10年》。圖/車庫娛樂