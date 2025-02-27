《殺人預言》河正宇鐵管成武器 猛打猛衝狠勁十足

韓媒盛讚《殺人預言》河正宇鐵管動作戲比《原罪犯》鐵鎚動作戲更精彩！

河正宇和金南佶主演的犯罪動作鉅獻《殺人預言》（Nocturnal）由《獵首密令》團隊精心打造，故事敘述敏泰（河正宇 飾）的弟弟突然身亡，弟弟的妻子突然失蹤，還發現浩寧（金南佶 飾）所寫的暢銷小說裡竟預言了弟弟之死！敏泰為了追查弟弟死亡當晚的真相，展開憤怒的追擊行動！

《殺人預言》以緊張刺激的情節和粗暴憤怒的動作場面，令許多觀眾都感到精彩不已，多位韓國媒體也紛紛掛名推薦本作，「日間體育」李珠仁記者：「Tenasia」金允荷記者：「比《原罪犯》鐵鎚動作戲更精彩的鐵管動作場面！」、「河正宇X犯罪追擊驚悚是最棒的組合！」、「韓經.com」李敏亨記者：「河正宇還是很厲害！展現精彩的鐵管動作戲！」

河正宇在《殺人預言》中飾演「敏泰」一角，這個人物原本在金盆洗手後從事配管相關工作，因此後來要為弟弟復仇時，他就隨時帶著一支鐵管作為武器，對於這特別的角色設定，金振皇導演表示：「其實我曾從事配管工作，當時是冬天，上午就進行切割鐵管的作業。記得那時候真的很冷，鐵管也因此變得很冰冷，一摸到手就很痛。

所以我就融入我的經驗，將『敏泰』這個角色設定為配管工作人員，並以鐵管作為主要武器。」河正宇對此表示：「那個鐵管真的是很創新的設定，別具意義，也很適合『敏泰』這個角色。鐵管可以放在包包或紙袋裡隨身攜帶，是很諷刺又有趣的設定。」犯罪動作鉅獻《殺人預言》本週四2月27日在台上映！

《殺人預言》河正宇鐵管動作戲比《原罪犯》鐵鎚動作戲更精彩。圖/車庫娛樂

河正宇為《殺人預言》吃胖到88公斤！稱自己活像住在山裡的人！

河正宇在《殺人預言》中飾演追查弟弟的死亡真相的角色，展現了冷酷、憤怒及充滿報復之心的精彩演技。河正宇表示：「《殺人預言》彷彿是部散發出汽油味的電影，導演所引領的現場拍攝氣氛，以及演員們所發揮的演技，讓我覺得有種汽油味的感覺。」河正宇還透露：「《殺人預言》劇情充滿反轉，還有精彩的動作場面，每一場戲都需要很高的專注力，讓我彷彿回到了以前第一次拍電影的感覺。這次的妝髮、服裝等，都是在討論時以直覺去做選擇、定裝。」

河正宇還透露拍攝《殺人預言》時，大概比現在的自己多了8公斤，他說：「詮釋『敏泰』這一角時不刻意做表情，只展露當時所感受到的情緒，我在拍攝當時體重逼近90公斤，大概88公斤左右，所以身體所展現的動作也和平常不太一樣。而且當時也沒有去做臉部經絡按摩，看起來就像隱居在山裡的人一樣！」

《殺人預言》金南佶在本作中飾演一名暢銷小說家。圖/車庫娛樂

河正宇《殺人預言》大展凶殘動作戲 引觀眾不適讓他心滿意足？！

河正宇過去曾在《追擊者》、《黃海追緝》飾演狠勁十足的角色，這次他在《殺人預言》中所飾演的「敏泰」一角，也是個為了追查真相而變得十分殘暴的角色，河正宇表示：「『敏泰』在得知弟弟死後就變得不一樣了，看待這世界的視線也變了。在弟弟死後，他就頭也不回地魯莽向前，像尋找獵物般追擊真相。」河正宇還說：「去了很多地方進行拍攝，常和導演討論該如何活用那個場所，從地形、景物等，要讓道具自然地融入其中，我們為此做了很多努力。」

河正宇在《殺人預言》中有多場凶殘粗暴的動作場面，令觀眾看了都替他捏把冷汗，他表示：「拍攝當時的天氣很冷，武打團隊比我還辛苦，武術導演真的費盡苦心，活用了在拍攝現場所看到的物品和小道具等，打造很有趣的動作場面。電影中有許多令人提心吊膽的動作戲，有些觀眾看了可能會不太舒服，但這也讓電影更有感覺，我覺得心滿意足！」犯罪動作片《殺人預言》本週四2月27日在台上映！

《殺人預言》河正宇為本作吃胖到88公斤。圖/車庫娛樂

《殺人預言》河正宇稱自己活像住在山裡的人。圖/車庫娛樂

《殺人預言》河正宇在本作大展凶殘動作戲。圖/車庫娛樂

《殺人預言》金南佶在本作中試著追查真相。圖/車庫娛樂

《殺人預言》。圖/車庫娛樂

《殺人預言》。圖/車庫娛樂

《殺人預言》。圖/車庫娛樂

《殺人預言》。圖/車庫娛樂