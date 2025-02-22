《童話故事下集》婚姻生活五味雜陳 導演親解5大彩蛋

Netflix華語獨家愛情清醒喜劇《童話故事下集》由打勾勾娛樂有限公司製作，金馬最佳劇情短片《講話沒有在聽》編劇、剪輯、導演三棲的李念修編導剪，金牌製作人黃薇夏製作，聯合柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗、謝依霖等實力派卡司領銜主演，金鐘影帝傅孟柏特別演出，聯手打造2025年情人節最細膩幽默的愛情「清醒」喜劇。

影集上線48小時內直衝Netflix台灣區域影集排行榜第一名，也登上台灣 （#2）和香港 （#10）的本週影集排行榜前十名。《童話故事下集》於14日情人節上線後連續四天蟬聯台灣每日影集排行榜冠，其中三天在冠軍寶座，也在上線後登入香港，新加坡，馬來西亞和印尼的每日前十名排行榜，收穫網上熱烈好評，不僅掀起一波到底「上集」在哪裡的討論，更收到許多觀眾的幽默留言：「太好看了吧！台詞都超級寫實接地氣」、「希望劇組可以考慮也把上集給拍了」、「在情人節上線是不是想製造家庭紛爭？」成功在網上引發許多關於婚姻愛情議題的討論。

《童話故事下集》登上台灣2025/2/10-2/16影集排行榜前十名。圖/Netflix

劇中飾演潑辣人妻的柯佳嬿，直爽的性格厭世金句連發大受好評，網友紛紛大讚：「柯佳嬿根本是我的嘴替！把我的心聲都說出來了」、「柯仙不可能這麼適合罵髒話耶，愛瘋！」，對此柯佳嬿表示：「謝謝大家的喜歡～我覺得可能是因為宜玲這個角色，在很多時候講出了實際生活中不可能說出口的一些話，在劇裡替大家發洩，所以大家喜歡聽吧，很開心宜玲還有這樣的功用」。

其中劇裡跟姪女唸童話故事，無情拆穿原來童話故事書的「王子都長一樣」讓姪女大喊「騙人！」的片段也讓網友笑噴，紛紛表示「導演這個神來一筆太強了！」而受到網上觀眾的好評與熱烈討論，柯佳嬿也感性表示：「我喜歡喜劇，很開心大家也喜歡這部劇，喜歡的事能被喜歡是幸福的。拍《童話故事下集》的時候，連續的高能量很累，但每場戲跟導演、演員們都在想這邊能做點什麼，那邊能加點什麼，每天都玩的很開心。人生有時候就是很荒謬，試著把這些荒謬的情境演成喜劇也不錯。」

《童話故事下集》柯佳嬿無情揭穿童話故事「王子都長一樣」潑辣金句連發令網友笑噴。圖/Netflix

而飾演呆萌媽寶工程師的劉以豪同樣收穫觀眾一致好評，網皆大讚：「以前不覺得以豪帥，怎麼他演了媽寶戴上眼鏡反而比較喜歡」、「媽寶男我真的不行，但是劉以豪演的媽寶男我可以」、「好久沒看他演台劇了，好多小動作小表情演得好細膩，好喜歡！」，本次演活媽寶工程師，將大家原本難以接受的「媽寶男」演得令人無法討厭，對此劉以豪表示：「謝謝大家給出了這麼大的包容心，當下的我真的沒有辦法想會不會被討厭，因為很多行為也是自己覺得太誇張了。想說真的有這種人類存在嗎？最後就是試著理解相信導演，相信林宜玲相互溝通後，慢慢找到最像友友會做的事情。不要忘了，《童話故事下集》終究還是有兩個字，叫『童話』哈哈哈！」

劉以豪感性分享對觀眾的感謝：「謝謝大家，已經好多年沒有作品和大家見面，能再次用不同角色被看見真的真的很感動！知道大家後期真的花了許多時間，所以每次的發表都可以看見導演在默默落淚。最想說的就是，謝謝喜歡看的你們還有幕前幕後的大家。沒有要什麼很大的目標，就希望大家閒暇時間能笑一笑那就太好了！」

《童話故事下集》姚愛寗飾劉以豪同事，在感情受過傷自認成為角色十分壓抑。圖/Netflix

飾演單親媽媽的姚愛寗這次詮釋面臨兩難的困境，長相無害嬌小的姚愛寗將小鹿一角詮釋得相當成功，更有網友留言：「我知道為什麼這個角色會叫小鹿了，因為她害得我小鹿亂撞」，姚愛寗也分享：「小鹿其實是一個不想給任何人添麻煩的人，加上在感情上受過傷，所以凡事都會顯得退縮，詮釋她的時候常常覺得想替她出頭，又發現不行不行，既要成為角色，又想跳出來保護角色的心非常糾結，演小鹿實在太壓抑啦！！」

有段時間沒有跟大家見面的姚愛寗，這次帶著小鹿這個角色回歸，收穫觀眾反饋也感性表示：「心情有點複雜，畢竟我是這部喜劇裡唯一的悲劇，又是小三的角色，看到有一些觀眾說『看到小鹿的部分很火，我都直接快轉』，覺得演員本人想哭！！不過當然很感謝大家喜歡這部戲，也很開心跟以豪再度合作，他和導演都讓我在演出時感覺非常安心。有一些粉絲私訊給我說『看得出來這次得角色和過往不太一樣，很喜歡。』還是覺得很感動！！總之複雜的心情來回起伏，這算是一種哭笑不得嗎？」

《童話故事下集》劉以豪飾演呆萌但不修邊幅的「媽寶人夫」曾學友。圖/Netflix

劇中劉以豪飾演的媽寶男老公實在太廢，竟出現一批支持「前男友」人偉（傅孟柏 飾）的擁護者，許多人也大讚傅孟柏本次在劇中帥出新高度，一點都不輸藥局小鮮肉曾敬驊與老公劉以豪，對此傅孟柏表示：「愛情裡恐怕沒有正確的選擇，只有適不適合自己，而到底適不適合只有當事人會知道，希望各位觀眾都能享受自己鋪寫出來的童話故事，不要後悔就好。」而有網友留言：「人偉很有氣勢，險些以為他能終結童話故事」也讓傅孟柏印象深刻並笑說：「可惜最後人偉的挽回還是差了一點，只能說遇到要珍惜，錯過來不及。」。

而收穫許多網友告白示愛的暖男藥師曾敬驊，被網友笑稱「曾敬驊出場那個笑我就暈了」、「我願意用前男友N年的陽壽來換交友軟體滑到曾敬驊！」，對於詮釋這樣如此迷人的角色，曾敬驊表示：「這個角色是我沒有嘗試過的，有許多情節非常有新鮮感，當時在演出的過程沒有給自己太大壓力，導演也會給我許多指示跟引導，讓我去靠近阿傑一點，我玩得挺開心。」同時也不忘感謝大家對阿傑的喜愛，希望大家能期待今年有更多好作品與觀眾見面。

《童話故事下集》。圖/Netflix

《童話故事下集》收獲網上一致觀眾好評，編導李念修也感性表示：「我常覺得人生像一座遊樂園，裡面有讀書、工作、結婚等各種遊樂設施，而《童話故事下集》對我來說也是其中一個設施，前前後後有超過330位夥伴一起玩，永遠記得在遇到困難時，大家都會跟我說『有我們陪你，沒問題的』，真的感激涕零能遇見各位，有你們一起玩真的超好玩，真的愛你們啦。也特別感謝觀看的你，因為打從一開始我們就是想做一部讓大家在吃飯、坐車、做家事看的戲，因為能陪大家一起生活，笑一笑暫忘煩惱是多美好的事啊！感謝你願意讓我們陪你生活幾小時，是我們莫大的榮幸，也祝福每個人找到令你愉快的夥伴，在這個只能玩一次的樂園裡，玩得盡興，沒有遺憾。」而關於影集每一集的節奏與長短，編導也補充：「一集會訂在30分鐘上下是受以前看六人行的啟發，這個長度適合配飯，很輕鬆無負擔，節奏又能很快，符合現在人的觀影耐性」。

製作人黃薇夏則說：「非常感謝跟感動受到觀眾的喜愛，這幾天看到很多觀眾的心得，最開心是看到很多人說笑到黑姑、從沙發上滾下來⋯，還有很多人說揪爸媽一起看、或是揪另一半一起看，這種闔家觀賞一部影集的景象真的很棒！我覺得把婚姻的創傷提出來，都是溝通的開始，覺得這是部『警世片』的也很好，那代表每個人看完後都能更確定自己想要的是什麼樣的生活。」

《童話故事下集》。圖/Netflix

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★宜玲是紅色，學友是藍色

如果宜玲是油門，那學友就是煞車；如果宜玲是火，那學友就是水。這是兩人的個性設定，而為了將這樣的設定視覺化，特意在服裝色彩上做出區別。幾乎整齣戲宜玲都穿暖色系，且大多是紅色系，強化她爆發外放的感覺，而學友則用冷色或藍色來釋放出冷靜、退縮的氣息。但劇情發展到決定生孩子，學友喜悅後，學友和宜玲交換了色系，學友首次穿上橘紅色強化他的開心，而宜玲變成藍色，表達內心的不確定，而後又隨劇情回到原設定。

★宜玲學友的約會：開拍前為了讓佳嬿和以豪建立默契和熟悉度，特地安排兩人一起玩滑板、唱卡拉。場景中，學友電腦的桌布照、床頭相框照，就是當時拍下的，也作為宜玲和學友婚前的約會照。

★藍色夢露：婦產科女醫生和AV女優是同一個演員，她是阮劇團的品潔。阮劇團是堅持用台語做戲的嘉義劇團，每齣戲都充滿台灣特色，非常值得一看。品潔非常專業，不論演醫生還是女優都不會笑場，認真的神情，讓對戲的以豪在看診戲，創下本劇NG最多次數。

★阿傑藥局的店名：阿傑藥局的店名是故意那樣取的，如果有看完全劇就明白在暗示什麼，在此就不劇透了。

★用19秒說出全劇：片頭動畫總長只有19秒，卻包含全劇許多重要元素：樂高花、靈魂之伴App、友友的機車、圍棋、積木、A片光碟、披薩、定情噴水池。最後收在鳥拉屎在片名上。

Netflix愛情清醒喜劇《童話故事下集》，揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，與公婆同住三年的宜玲，每七天就有一次想離婚的念頭，想搬出去但偏偏老公又是一個媽寶。然而她總在緊要關頭發現該死的老公學友還有一絲可愛，陷入「想搬，搬不走、想離，離不了」的泥沼。隨著她意外在交友軟體上遇見靈魂伴侶，子宮卻在這時「想生了」，讓她的人生圍繞在精神出軌和婚姻家庭的矛盾之間。該作已在2025年2月14日於Netflix全球獨家熱烈播出中。

《童話故事下集》。圖/Netflix

《童話故事下集》。圖/Netflix

《童話故事下集》。圖/Netflix

《童話故事下集》登上台灣 本週影集排行榜前十名 。圖/Netflix

《童話故事下集》。圖/Netflix